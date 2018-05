Bøker

– Du har blitt en av våre aller største osloforfattere, som gjennom en lang karriere har beskrevet livet – særlig oppvekstvilkårene – i Oslo, sier Marianne Borgen.

Hun er ordfører i Oslo, og den som i en høytidelig tilstelning på St.Hallvards dag den 15. mai delte ut St.Hallvards-medaljen til forfatteren Lars Saabye Christensen. Det er Oslos høyeste utmerkelse, som tildeles mennesker som har gjort en særlig verdifull innsats for byen.

Så langt har 152 mennesker mottatt medaljen. Flere av dem, som visekunstnerne Lillebjørn Nilsen og Kari Svendsen, var til stede ved utdelingen i Oslo Rådhus.

– Du har beskrevet byen slik den var og slik den er. Beskriver mennesker i ulike livssituasjoner og i møte med mange prøvelser. Du skildrer byens mange skjebner med stor varsomhet. Ingen er pappfigurer eller endimensjonale. Noen av de beste oslobildene som er laget, fins i bøkene dine, sier Marianne Borgen.

Trilogi

Det er mange bilder å ta av. Lars Saabye Christensen (64) har skrevet rundt femti bøker. Romaner, noveller, dikt, barnebøker, hørespill og sangtekster. Han har allerede vunnet det som er å vinne av litterære priser, og inngår i moderne norsk kanon med romaner som «Beatles», «Herman» og «Halvbroren».

Forrige roman ut, «Byens spor» fra 2017, er første bind i en trilogi. Den skildrer Oslo på 1950-tallet.

– Det betyr spesielt mye å motta denne prisen nå, som jeg står midt i en trilogi om Oslo. Det er usant. Jeg er ferdig. Men leseren vil snart være midt i. Jeg møter stadig folk som gjerne vil vite hvordan det går. Da er det naturlig å spørre dem hvordan det går. Jeg er midt i en stor kollektiv samtale. Med taxisjåfører, pensjonister, søppelkjørere, elever, sykepleiere, alle slags folk. Jeg gjør researchen etterpå, sier Saabye Christensen.

Postkortresearch

Han holder opp et postkort med motiv fra Oslo Rådhus.

– Mye av researchen min består ellers i å lete opp postkort på bruktmarkedet i Nice, der jeg skriver noen måneder hvert år. Jeg fant i fjor et postkort med Rådhusets freske fra Vestre galleri, av «Grunnloven og vårt demokrati», skrevet og sendt fra Oslo til Nice 26. juli 1964. Den franske turisten skriver begeistret om Aage Storsteins kunst, særlig dette at en kvinne bærer friheten. Dessuten om menyen, bestående av rekecocktail, biff tornados og kompott. Alt uvurderlig informasjon for en forfatter, sier Saabye Christensen.

Feilsitat

Forfatteren benyttet anledningen til å komme med et ønske:

– Jeg liker Ibsensitatene på Karl Johans fortauer. Jeg forstår at dikterens ord alene ikke kan holde byen trygg. Men jeg ber i det minste – og det syns jeg jeg kan tillate meg på en slik dag – om at søyle nummer elleve og tolv, de som står rett utenfor Grand Hotell, blir flyttet fire centimeter til høyre, slik at sitatet fra «Hedda Gabler» ikke lyder som nå, at «livet er sørgeligt». Det skal stå «livet er ikke sørgeligt». Videre «Livet er latterligt – og det kan ikke bæres». Men i dag er det meste veldig fint. Takk igjen for utmerkelsen!