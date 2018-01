Klok kvinne, store rom

Bøker

MINNEORD:

«Åh, Elsi Lund!» utbrøt venninna mi, med ekte varme i stemmen. «Jeg elsket de bøkene. Bjørg Vik var den som åpnet døra inn til voksenlitteraturen for meg». Det lød som et ekko av min egen umiddelbare tanke da jeg fikk vite at Bjørg Vik har sovnet stille inn 7. januar i år. Bjørg Vik var virkelig en døråpner. Til litteratur, og til temaer få før henne hadde brukt litterært. Dessuten høyt elsket, av flere generasjoner lesere.

Bjørg Vik ble født i 1935, og var 28 år da hun i 1963 debuterte som forfatter med novellesamlingen «Søndag eftermiddag». De neste førti årene ga hun ut rundt tretti bøker, i starten parallelt med arbeidet som journalist og småbarnsmor. Flest novellesamlinger og romaner, men også barnebøker, høre- og skuespill. Mange med ikoniske titler mange etter henne har referert til: «Nødrop fra en myk sofa» (1966), «Fortellinger om frihet» (1975), «En håndfull lengsel» (1979) og «En gjenglemt petunia» (1985) er bare noen eksempler.

Det er bøker om livet. Om kvinner og menn, foreldre og barn, og hvordan vi forholder oss til hverandre. Om kropp. Makt. Erotikk. Ekteskap og utroskap. Aldring. Om vennskap, særlig mellom kvinner. Kvinnefellesskap, som det het på syttitallet, framvist på måter som fremdeles gir gjenklang. Så forut for sin tid Bjørg Vik var! Og så klok!

Kanskje aller mest kjent, og høyest verdsatt av forfatteren selv, er den selvbiografisk inspirerte trilogien om Elsi Lund: «Små nøkler, store rom» (1988), «Poplene på St. Hanshaugen» (1991) og «Elsi Lund» (1994). Bøkene følger Elsi fra hun er liten jente under krigen, gjennom ungdommens forsøk på opprør, via husmorskole og forlovelse, til hun endelig tør å bryte med konvensjonene og velger det hun faktisk ønsker å gjøre med livet sitt. Hun blir journalist, et skrivende menneske.

Det er et stykke virkelighetslitteratur lenge før begrepet kom på moten, der liv og lære, drømmer og realiteter brytes mot hverandre. Definitivt tydelig forankret i en tid, en generasjon – Elsi Lund er ti-femten år for tidlig ute til å kaste seg på syttitallets store kvinnefrigjøringsbølge. Likevel er bøkene overraskende nåtidige. Skraper man litt forbi tidsmarkørene, blir det klart at Bjørg Vik skrev om nøyaktig de samme temaene som opptar forfatterne – og leserne – også i dag. Selvrealisering. Sex og samliv. Samfunnets forventninger versus egne drømmer, ønsker, behov.

Og hun gjør det så godt! Ofte avdempet, rolig, tilsynelatende forsiktig. Men klokt. Insisterende. Og med en intelligent humor. Hun peker på urett og ubalanse i sinn og samfunn, i hvordan vi tenker rundt kjønn og klasse. Ærlig og sårbart. Empatisk, i fortellinger som føltes og føles relevante for leserens liv.

«Alt jeg har lest av Bjørg Vik føles ekte», sa venninna mi. Jeg er enig. Slike leseropplevelser er tegn på en modig forfatter. En som tør vise fram temaer mange mente burde være litteraturen uvedkommende, uten sensur eller filter. Ting mange, særlig menn, prøvde å marginalisere, stemple som «damegreier».

Da jeg, som i tenåra hadde lest og likt det jeg kom over av Bjørg Vik, skulle studere litteratur på universitetet, ble det raskt tydelig at «slike bøker» ikke var gangbar mynt der. På universitetet dominerte de viktige hvite menn, helst avdøde, og deres historier og tilhørende teorier om ære, makt og andre menn. Ikke fortellinger om forlovelseskluss og ekteskapstrøbbel, om tidsklemme og overgangsalder – om kvinners liv generelt – i hvert fall.

Men kvinners liv er også viktige, insisterer Bjørg Vik. Og de slutter ikke å være der når kvinna blir eldre, heller, forklarer hun tålmodig, om enn mellom linjene. Hun var feminist, men mislikte merkelappene «kvinnelig forfatter» av «kvinnelitteratur». For hvorfor skal vel menns erfaringer være mer universelle enn kvinners? Og dette kravet om «høyverdige» temaer i litteraturen – livet er ikke høyverdig hele tida! Det er slitsomt og rotete, for alle.

Jeg møtte aldri Bjørg Vik, annet enn gjennom bøkene. De som gjorde det, forteller om et varmt og klokt menneske, en som solidarisk brukte sin posisjon som etablert og kjent forfatter til å dra andre fram og opp. Hun gjorde en betydelig innsats både i forfatternes og journalistenes fagorganisasjoner. Mottok det som er å få av høythengende litterære priser, og er oversatt til flere titalls språk.

Bjørg Vik har spilt en stor og viktig rolle i norsk litteraturhistorie, og i mange leseres liv. Takk for alt.