– Det er selvfølgelig litt rart å ha et så fint personlig øyeblikk midt i en nasjonal krise. Men jeg er veldig stolt og glad over å ha fått prisen, sier Hanna Stoltenberg til Dagsavisen.

Hun er tildelt Vesaas’ debutantpris for sin roman «Nada». Tildelingen skjedde i et lite, lukket arrangement utendørs, på torsdag.

– Juryen ringte mens jeg var på reise, på ferie i Georgia. Jeg sto på et utkikkspunkt helt på toppen av Tblisi, med påfugler på en side og et lokalt bøljeband på den andre. Så dro vi hjem, nesten rett i karantene, til prisutdeling midt i en pandemi. Det er så rart. Men jeg føler meg aller mest beæret. Det er det ikke så ofte man føler, sier debutanten, selvsagt på telefon.

Dikting

Tarjei Vesaas’ debutantpris deles ut årlig til fjorårets beste skjønnlitterære debutant under 35 år. Den norske Forfatterforenings litterære råd er jury. Om Hanna Stoltenbergs «Nada» skriver rådet blant annet:

«Debutanter skriver ofte med utgangspunkt i sin egen livssituasjon. Årets vinner av Vesaas-prisen har valgt en annen vei. Med betydelig forestillings- og innlevelsesevne skriver hun frem en hovedperson som befinner seg et helt annet sted i livet enn forfatteren selv».

– Jeg var aldri i tvil om at jeg ville skrive om noe helt annet enn meg selv. Først og fremst er det utrolig mye enklere. Dessuten syns jeg det er gøy å lage systemer for å utforske tankegods gjennom karakterer jeg har funnet på. I «Nada» visste at jeg ville skrive om en kvinne, og at hun måtte være voksen, siden jeg ville at hun hadde rukket å ta en del valg, og at valgene hadde hatt konsekvenser, sier hun.

Mor og datter

«Nada»s hovedperson er Karin, en dame på 53 år.

– Karin setter selvstendighet og uavhengighet ekstremt høyt, nesten som en form for integritet hun holder høyere enn alt annet. Men så har hun en voksen datter, Helene. Det som er viktig for Karin, kan ikke omsettes i noe som er viktig for datteren. Noe av det jeg var nysgjerrig på i Nada, var i hvor stor grad omsorg er del av en relasjon, og hva som skjer om jeg tar det bort. Kanskje særlig mellom to kvinner, og aller mest mellom mor og datter. Det stilles nok fremdeles høyere krav til kvinners omsorgsevne, selv om kravet nok var enda høyere for Karins generasjon enn for min, sier Hanna Stoltenberg.

Tett omsorg

Akkurat nå, når så mange foreldre plutselig skal tilbringe hele dagen sammen med barn som normalt er i barnehagen eller på skolen, er det nok mange som kjenner litt ekstra på at omsorgsansvaret tynger.

– Omsorgen mellom familiemedlemmer blir veldig konkret. For mange kommer det nok ekstra tydelig fram at man føler man feiler når rommet rundt blir så tett, og man ikke lenger får hjelp av samfunnet rundt, sier debutantprisvinneren.

Boblende feiring

Siden det ikke ble noen stor seremoni rundt Vesaaspris-tildelingen i år, har hun en alternativ feiring klar:

– Jeg håper at folk ikke har hamstret inn alle boblene, så det i hvert fall er litt igjen å få kjøpt der ute. Så skal kjæresten og jeg feire med champagne og så høy musikk det er solidarisk å spille inne når alle andre også er hjemme.

Smør eller skriving

I tillegg til heder og ære, får Vesaas-prisvinneren rundt 60.000 kroner.

– Jeg har vært frilanser i mange år, og er nå midlertidig ansatt i en deltidsstilling. Så jeg er vant med usikker økonomi. Å få en pengepris akkurat nå er ekstra takknemlig, i den usikre tida vi går i vente. Men jeg håper jo fortsatt at pengene vil bety at jeg kan bruke mer tid på å skrive, ikke bare smør på skiva! sier Hanna Stoltenberg, som også kan røpe at hun allerede er i gang med det som kan bli en roman nummer to.

