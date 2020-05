I år kan du sende avataren din til Lillehammer på litteraturfestival

– Det blir konsert med Dei nye kapellanane og Det andre teatret, forfattermøte med Erlend Loe – og en digital møteplass der folk kan stikke innom, lytte til konsert, prate med forfattere, gå litt rundt, kanskje delta på en quiz, eller skravle med andre, sier Marit Borkenhagen til Dagsavisen.

Hun er sjef for Litteraturfestivalen på Lillehammer, som normalt arrangeres siste uka i mai. Da fylles byen med forfattere, forlagsfolk, skoleelever, media og et allment publikum, som kan velge mellom flere hundre ulike arrangementer.

Les også: Høydepunkt fra årets litteraturfestivalprogram

Digital fest

I år blir alt åpenbart annerledes. Som for eksempel at Banknatta, alias den tradisjonsrike festkvelden fredags kveld, i år arrangeres på nett. Det skjer slik Borkenhagen beskriver over.

– Sentralen har utviklet denne digitale møteplassen som vi får lov å bruke og prøve. Det blir kjempespennende å se hvordan det fungerer. Folk melder seg på, gratis, og deltar som en avatar, altså en digital figur. Man kan besøke ulike rom, eller trekke seg litt unna og snakke med noen. Man er påkoblet med mikrofon, så folk kan høre hverandre selv om de ikke ser hverandre, forklarer hun videre.

Les også: Den nyeste boka om Elling begeistrer (D+)

Femti arrangement

Banknatta fredags kveld er gratis. Det er også de andre programpostene, som strømmes via litteraturfestivalens hjemmesider, og via NRK.

– I år er det rundt femti ulike arrangementer. Til sammen rundt 18 timer skjer i samarbeid med NRK, inkludert to NRK2-sendinger fredag og lørdag. Det viktigste for oss har vært å få laget en festival vi deler med flest mulig. Det er et utrolig privilegium at vi hadde god nok økonomi til at vi tidlig kunne ta beslutningen om at vi ønsket å lage en festival, i stedet for å måtte permittere og legge alt på is, sier Marit Borkenhagen.

Les også: Forfatteren hadde aldri hørt om plattformen som tippet. Har du? (D+)

Undset i november

Da Norge koronastengte, var programmet for årets festival egentlig klart, forteller festivalsjefen. Noen av postene dukker etter planen opp i høst i stedet for denne uka.

– Barne- og ungdomsdelen av festivalen, Pegasus, flyttes til slutten av september. Vi håper vi kan gjennomføre da, selv om vi ikke vet helt på hvilken måte eller i hvilket omfang ennå. Og i november lager vi en festival som feirer 100-årsjubileet for utgivelsen av første bind av Sigrid Undsets «Kristin Lavransdatter»-trilogi, og festivalens eget 25-årsjubileum. Dit har vi flyttet arrangementene som på ulike vis handler om Sigrid Undset, sier hun.

Les også: Anmeldelse av den nye boka i Hunger Games-serien (D+)

Underskudd

Årets festival ligger an til underskudd.

– Vi har tatt en prinsipiell beslutning om at alle forfatterhonorar skal utbetales. Vi har laget avtaler, de står vi ved. Andre utgifter er lavere i år, men det er inntektene også, så slik det ser ut nå, vil vi gå i minus. Men vi skal søke billettkompensasjonsordningen, og håper det kan gå i null totalt.

Les mer av Dagsavisens bokstoff her

Møteplass

Håpet er at ting er i normalt gjenge igjen neste år.

– Den møteplassen Lillehammer utgjør for bokbransjen siste uka i mai er utrolig viktig. I mylderet skjer ting som ikke ville skjedd ellers, idet forfattere, forleggere, formidlere, oversettere og det allmenne publikummet møter hverandre. Lesere får stilt forfatterne spørsmål, nye bånd knyttes, avtaler lages. Det er et stort tap at vi i år ikke kan møtes fysisk. Mange vil savne dette. Samtidig er det blitt så normalt å møtes digitalt at de fleste tar positivt imot det vi faktisk får til. At kultur skjer. Så satser vi på å komme veldig sterkt tilbake neste år, sier Marit Borkenhagen, festivalsjef for Litteraturfestivalen på Lillehammer.