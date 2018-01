Bøker

Dokumentar

Michael Wolff

«Fire and Fury – Inside The Trump White House»

Henry Holt and Company

Washington DC (DAGSAVISEN): «Fire and Fury – Inside The Trump White House», boka som har tatt USA med storm, er lett å lese. Særlig hvis du misliker Donald Trump. Forfatter Michael Wolff tegner et bilde av en administrasjon som er helt ute av kontroll. Han beskriver en president som ikke aner hva han driver med, som knapt kan, og i alle fall ikke vil, lese eller lære nye ting, og som ikke bryr seg om noe som ikke er rett under sin egen nese eller på kabel-TV.

Wolff har fått imponerende god tilgang på kilder i Det hvite hus, der han har fått henge rundt som en flue på veggen og observere det han beskriver som det fullstendige kaos siden 21. januar i fjor. Han har gjennomført over 200 intervjuer og har tatt opp samtaler mellom helt sentrale figurer på amerikansk høyreside. Disse gjentar han ord for ord, i dialoger som får leseren til å føle at vi er der vi også, i det ovale kontor, der Trumps medarbeidere til daglig må slåss om presidentens oppmerksomhet. Vi er med på middag mellom medietoppene Stephen Bannon og nå avdøde Roger Ailes, der de klør seg i hodet og spøker forsiktig om den nyvalgte presidenten evner.

Wolff har skrevet en saftig, fargerik og underholdende bok. Det er morsomt å lese om hvordan Ivanka Trump gjør narr av farens hår til vennene sine (grunnen til at håret har så lys og rar farge er at far Trump er for utålmodig til å sitte tiden ut når han farger håret). Det er interessant å høre at hun har ambisjoner om politisk makt, og vil bli USAs første kvinnelige president. Ifølge Wolff snakker de ansatte i Det hvite hus åpent om USAs 25. grunnlovstillegg, seksjon fire, som gir regjeringen mulighet til å avsette en president. (Det har aldri før blitt tatt i bruk) Det er også spennende å lese om knivingen mellom tidligere sjefstrateg og representant for USAs ekstremhøyre Stephen Bannon, Reince Priebus fra kjerne i det republikanske partiet og svigersønn og mer internasjonalt orienterte Jared Kushner, som alle tre forsøkte å dra presidenten i sin retning.

Men det er ikke så mye av dette som ikke er kjent fra før. Alle som har lest om amerikanske politikk det siste året (og det kan virke som vi ikke har gjort annet) har fått med seg at Trump knapt kan følge et resonnement. Han går regelmessig berserk på Twitter, og framstår som både ukontrollerbar, uforutsigbar og rett og slett ganske dum. Der politiske journalister har skrevet enkeltsaker som viser en kaotisk eller i beste fall svært utradisjonell administrasjon, leverer Wolff et helhetlig bilde av galskapen. Ifølge forfatteren er Trump faktisk enda galere og enda mer inkompetent enn man får inntrykk av ved å lese The Washington Post og se på CNN.

Problemet er at vi ikke vet hva som er sant og ikke i Wolffs elleville fortelling om Det hvite hus. Wolff gjentar rykter han har hørt som om de er sanne. Flere av personene nevnt i boka har påpekt regelrette feil. Slikt sett passer Wolffs bok perfekt for Trump-æraen, der selve virkeligheten ser ut til å være oppe til debatt. Den amerikanske presidenten lyver ustanselig. Ifølge Washington Posts faktasjekkere, har han levert over 2000 usannheter det siste året. Trump selv har kalt boka for løgn fra ende til annen, men har reagert på innholdet både ved å erklære seg selv et «veldig stabilt geni» og ved å snu ryggen til sin tidligere yndling Stephen Bannon.

Boka speiler også det svært polariserte amerikanske mediebildet. For alle som ser på Trump som en inkompetent og potensielt farlig statsleder, bekrefter Wolff alt vi allerede visste. Vi ler oss gjennom beskrivelsene av en sjokkert Trump på valgnatta, der kona Melania tørket en tåre i det resultatet ruller inn. Det var ikke en gledeståre. Vi nikker megetsigende til beskrivelsene av en president med intellektuell kapasitet på nivå med en 8-åring.

På amerikansk høyreside brukes boka som bevis på hvor lite «de liberale mediene» forstår, og hvor opptatte de er av å sabotere Trump. Den bekrefter Trump-tilhengeres inntrykk av en urettferdig heksejakt mot en patriotisk president. Ifølge Charlie Warzel i Buzzfeed er Wolffs bok skreddersydd for vår «post-faktuelle sosiale medier-tid»: Den er full av følelser, krydret med tvilsomme fakta og rykter presentert som journalistikk. Det virker som om den er skrevet med det formål å skape hissig debatt på sosiale medier. Og den vil bekrefte ditt politiske ståsted.

Fire and Fury har skapt ramaskrik i og utenfor Washington DC. Den har fått amerikanske medier til å evaluere den presidentens sinnstilstand, og fått Trump til igjen å gå bananas på sosiale medier. Og sånn går dagene i den amerikanske hovedstaden. Det er sjokk, reaksjoner, sinne, distraksjoner. I bokform, på Twitter og i mediene. I mellomtiden får Det hvite hus faktisk gjort et og annet. Denne uka hadde de ikke bare besøk fra Norge. De strammet også inn på USAs innvandringslover, og varslet utkastelse av 200.000 mennesker fra Honduras.