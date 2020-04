– Jeg ville utforske hva klimaendringer kan gjøre med samfunnet, hvilken unntakstilstand vi kan havne i da. Men jeg ser jo nå at romanen også kan leses opp mot helt andre kriser, som den vi står oppi nå, sier Ingrid Tørresvold (27) til Dagsavisen.

Debutromanen hennes når bokhandlerne denne uka. Den heter «Hilsen Ruth», og handler om en kvinne i slutten av trettiåra, som aldri helt har klart å leve opp til samfunnets forventninger.

– Ruth er litt annerledes, og lever et nokså ensidig liv. Fortellingen startet med henne, med ønsket mitt om å utforske henne som karakter, sier debutanten.

Les også: De beste bøkene om pest og isolasjon (Dagsavisen+)

Muligheter i krisa

Da en voldsom hetebølge treffer Norge, klimaflykter de fleste nordover. Men ikke Ruth. Hun blir igjen i deltidsstillingen sin på en kafé, selv om salget av varm kaffe, påsmurt og søtbakst er mildt sagt labert i heten.

– Ruth ser muligheter i krisa. Den gjør det mulig for henne å utnytte fellesskapet som oppstår. Det blir lettere for henne å snakke med andre. Hun utvikler et fellesskap med en av kollegaene på kafeen, og snakker mer også med andre folk enn hun pleier. Ruth føler at verden blir mer klar for henne. Den ytre krisa åpner for et fellesskap som hun ellers mangler tilgang til, sier Tørresvold.

Les også: Livet ditt styres av tilfeldigheter. Det kan du bruke til å planlegge framtida

Isolasjon og ensomhet

At naboer og slektninger drar nordover spiller uansett liten rolle for Ruth. Hun hadde ingen særlig kontakt med dem fra før.

I april 2020 er det nesten umulig å lese boka uten å tenke over hvor lite forandret Ruths liv ville blitt av koronakrisa: Hun tilbringer allerede mesteparten av tida si alene, uten nærkontakt med andre.

– Det er interessant hvordan man plutselig leser i et annet lys enn jeg hadde sett for meg. Det er nok mange som kjenner på isolasjon og ensomhet nå, sier forfatteren.

Les også: Fattige kvinner var prøvekaniner for at rike kvinner skulle slippe å bli gravide

Hetebølge

Da hun jobbet med romanen, var det en annen type krise som pågikk:

– Jeg satt og skrev sommeren 2018, som var veldig varm. Det var tydelig at den voldsomme heten rammet folk ulikt ulike steder i verden. Jeg ville utforske forskjellen på dem som har mulighet til å reise og dem som blir igjen. Undersøke et samfunn under press, i unntakstilstand. Mange av dem som blir igjen i slike situasjoner har verken mulighet, ressurser eller interesse av å dra noe sted. De kan ikke bare stue alt i en bil og forlate livene sine, slik Ruths slektninger gjør i romanen.

Les også: Marianne har skrevet boka hun selv savnet da mannen døde av kreft

– Rammes ulikt

Igjen er det paralleller til dagens situasjon, selv om søringkarantene og hytteforbud gjør at ingen stikker til Nord-Norge akkurat nå.

– Jeg har tenkt mye på dette med hjemmekontor den siste tida. På forskjellen mellom dem som kan sitte hjemme og skjerme seg, og dem som må ut på jobb og ikke har den muligheten. Folks bosituasjon er også veldig ulik. Noen har kjellerstue og god plass – det klassiske norske huset – andre har det ikke sånn. Folk rammes veldig ulikt, både av klima og korona, sier Tørresvold.

Sigbjørn Mostue: Han skrev roman om pandemi fra Asia. Nå ser han det skje (Dagsavisen+)

Oppdikta figur

Debutanten nøler med å kalle «Hilsen Ruth» en dystopi, selv om den dikter litt videre på virkeligheten. Diktningen skjer aller mest i skapelsen av karakterene.

– Jeg tenker at handlingen utspiller seg cirka i vår tid, i hvert fall ikke mange år fram. Klimaendringene skjer veldig fort. Det er spennende å skrive fram en karakter, og skape et litterært univers som både ligner og er litt ulikt vårt eget, sier hun.

Les mer om litteratur, film, musikk og kunst i Dagsavisen

Tog og skriving

Ingrid Tørresvold har gått Forfatterstudiet i Bø og et påbygningskurs ved Skrivekunstakademiet, og har mastergrad i nordisk litteratur. Dagjobben hennes er imidlertid mindre litterær:

– Jeg er toginformatør.

Det betyr at hun overvåker togtrafikken, og sender meldinger om eventuelle forsinkelser, sporendringer eller andre avvik til informasjonstavler, apper og andre kanaler der man når passasjerene.

– Jeg valgte jobben mye fordi den er så lite kreativ, så da har jeg energi til å skrive etterpå. Akkurat nå er det færre togavganger, og enda roligere enn vanlig, sier Ingrid Tørresvold, forfatteren av «Hilsen Ruth».

Lest denne?: Hun har skrevet den første boka om å holde seg hjemme med barn under koronakrise