Bookerprisen går ofte til en veletablert tungvekter.

I fjor fikk canadiske Margaret Atwood prisen for andre gang, idet hun delte den med britiske Bernardine Evaristo. Nobelprisvinnerne Kazuo Ishiguro og J. M. Coetzee har fått Bookerpriser, det har også bestselgende forfattere som Salman Rushdie og Arundhati Roy, Ian McEwan og Anne Tyler.

Hilary Mantel er blitt tildelt prisen to ganger, for de to første bøkene i Wolf Hall-/Ulvetid-trilogien om politiker Thomas Cromwells (1485-1540) intrigerike liv. Tredje bok, «The Mirror and the Light», kom i vår, og var med på den såkalte langlista, eller «semifinalelista» til årets Boookerpris.

Men helt til årets finale kom de ikke, verken Hilary Mantel eller Anne Tyler, som var nominert for den ifølge forlaget hjertevarme hverdagsskildringen «Redhead by the Side of the Road».

I stedet er hele fire av de seks finalistene i år debutanter. Tre av debutantene er kategorisert som amerikanske, den fjerde har delt statsborgerskap mellom Skottland og USA. To av dem er kvinner, to menn.

Diane Cooks (f. 1970) «The New Wilderness» er en dystopi lagt til en framtid der alle bor i en forurenset storby, siden nesten all natur er død. Men da fem år gamle Agnes blir syk, bestemmer moren hennes seg for å friste sjansen som nomader i det lille naturreservatet som ennå fins.

Tilfeldigvis er en annen Agnes sentral i halvt skotske Douglas Stuarts «Shuggie Bain». Hun er moren til Shuggie, som vokser opp i et arbeiderklassestrøk i Glasgow på 1980-tallet. Dessverre også alkoholiker, noe som selvsagt vanskeliggjør livet for Shuggie og søsknene.

Brandon Taylors «Real Life» handler om svart, homofil students opplevelser på universitetet, mens Avni Doshi, som har indisk-amerikansk bakgrunn, forteller om et slitsomt mor-datter-forhold i romanen «Burnt Sugar».

De to mer etablerte forfattere representerer begge det afrikanske kontinentet. Etiopisk-amerikanske Maaza Mengiste (f. 1974) er nominert for sin andre roman, «The Shadow King», som er lagt til den italienske invasjon av Etiopia i 1935, og skildrer kvinnelige soldaters kamp mot diktator Mussolinis langt bedre utrustede styrker.

Tsitsi Dangarmebga (f. 1959) fra Zimbabwe har skrevet tre romaner, en novellesamling og tre skuespill, og har dessuten laget over tjue spillefilmer. Nå er hun nominert for «This Mournable Body», som er tredje bind i trilogien som startet med «Nervous Conditions» i 1988. Den følger kvinna Tambu, som etter å ha sluttet i jobben på grunn av diskriminering, sliter med stadig dårligere økonomi og framtidsutsikter.

Dangarmebga kom i medias søkelys også i sommer, da hun ble arrestert for å ha protestert mot korrupsjon i Zimbabwe. Hun ble siden løslatt mot kausjon, men er fremdeles aktiv politisk.

Med to afrikanere, en afroamerikaner, en indisk-amerikaner, en hvit skotte og en hvit amerikaner, hvorav minst en er homofil, er det vanskelig å klage over manglende mangfold blant Booker-finalistene akkurat i år.

Slik har det ikke alltid vært. At juryen på fem skal velge både finalister og den endelige vinneren utelukkende basert på litterær kvalitet, helt uten tanke på kvotering, gjør det ekstra gledelig at de landet på et så variert utvalg.

Engelskspråklig litteratur blir sakte, men sikkert, mindre dominert av den hvite middelklassens fortellinger. I et år som ellers har handlet mye om amerikansk politivold, systemisk rasisme, og black lives matter, er det ekstra fint. Og viktig.

Vinneren av årets Bookerpris kunngjøres 17. november. Prisen er på 50.000 britiske pund, eller rundt 585.000 kroner etter dagens kurs. Vinnerboka blir dessuten oftest en bestselger i hele den engelskspråklige verdenen, med tilhørende inntekter.