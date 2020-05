Årets mest etterlengtede fantasybok er her. Selvsagt blir det film også

Utgivelsen av den nye boken i «Hunger Games»-serien er den største verdensomspennende lanseringen under koronaepidemien og en bokbransje i krise. Suzanne Collins nye fantasyroman slippes i norsk oversettelse samtidig med de største markedene i verden for øvrig.

Tirsdag 19. mai foreligger «En ballade om sangfugler og slanger» («The Ballad Of Songbirds and Snakes») som e-bok, mens papirutgaven kommer på norsk 29. januar. Den er en såkalt «prequel», en forløper til den første «Mockingjay»-boken som kom ut for nøyaktig 10 år siden.

Den og de neste bøkene i serien ble ikke minst et verdensomspennende fenomen gjennom filmserien «Hunger Games» med Jennifer Lawrence i hovedrollen. Planene for en filmatisering av den nye boken er allerede godt i gang, men enn så lenge er det ikke annonsert noen skuespillere.

Slik ser omslaget på boken ut. Foto: Gyldendal norsk forlag

Både i Norge og resten av verden lanseres boken uten den vanlige festivitasen, med store bokhandlerarrangementer, opplesninger eller skuespillermøter som særlig i USA og England ville vært en naturlg del av en boklansering som følger opp en 100-millionerssuksess i antall solgte engelskspårklige bøker. Mens bokhandlere verden over har begrenset tilgang, satses det istedet på virtuelle lanseringsarrangementer og mye trivia på nett. Suzanne Collins som vanligvis holder en svært av profil, gir trolig ingen intervjuer eller andre former for offentlige opptredener i forbindelse med den nye boken.

I Norge går «Hunger Games»-serien navnet «Dødslekene». Plotet i serien er et realityshow satt inn i et framtidig scenario der et opprør mot hovedstaden Capitol hvert å siden straffes med at unge mennesker fra hvert omkringliggende distrikt trekkes ut gjennom en loddtrekning og må kjempe for livet. Forlaget Gyldendal har også utgitt alle de tre foregående bøkene, «Dødslekene», «Opp i flammer» og «Fugl Føniks».

Forlaget oppgir til Dagsavisen at de tre første bøkene samlet sett har solgt 250.000 av den norske oversettelsen. Den nye boken trykkes i et førsteopplag på 5.000, men de regner med å selge mange e-bøker siden de ikke rakk papirutgaven til verdenslanseringen.

Jennifer Lawrence slik vi kjenner henne fra Hunger games-filmene. Foto: Norsk Filmdistribusjon

Den nye boken handler om en ung Coriolanus Snow, som «Dødslekene»-lesere kjenner som den tyranniske presidenten over det framtidige landområdet Panem, der USA i sin tid lå. 18-årige Snow skal vise seg å ha en familiær forbindelse til Tigiris, en figur som har figurert i serien tidligere. Snow ble i filmserien spilt av Donald Sutherland, mens den voksne Tigris-rollen i «The Hunger Games: Mockingjay Part 2» ble spilt av Eugenie Bondurant.

Det er nå offisielt at den kommende filmen skal regisseres av Francis Lawrence, med manus av Michael Arndt som skrev de opprinnelige filmene. Lawrece regisserte også de foregående filmene, og står for øvrig bak suksesser som «I Am Legend» og «Red Sparrow».

En ung versjon av Donald Sutherland-figuren Coriolanus Snow er sentral i «En ballade om sangfugler og slanger» Foto: Norsk Filmdistribusjon

Om den nye boken som henter handling mange år før de tre første «Dødslekene»-bøkene, skriver forlaget følgende om handlingen i en pressemelding:

«Det er dagen for uttaket til de tiende Dødslekene. I Capitol håper Coriolanus Snow at han vil få sjansen til heder og ære ved å bli mentor i Lekene. Den en gang så mektige Snow-familien lider, skjebnen deres er avhengig av den lille sjansen Coriolanus har fått - til å sjarmere, overliste og utmanøvrere sine medstudenter. Alt for å bli mentor for den vinnende deltakeren.»