Ordrik svindel

En bedrager går løs i Londons gater. Eller gjør han det?

Britiske Zadie Smith tar utgangspunkt i en ekte historisk svindelsak og flere faktiske personer i sin nye roman. Ingen dum idé.

Problemet er at hun også hermer etter gamle dagers omstendelige skrivestil, og lesser på med litt for mange irrelevante detaljer. Boka blir for lang. For «gammeldags».

Men svindelsaken hun gjengir er spennende:

På 1860-tallet dukket det opp en fyr som hevdet at han var sir Roger Tichborne, den adelige arvingen til en svær formue. Familien trodde at sir Roger hadde forlist og druknet. Men her er han igjen!

Eller ikke.

For denne «sir Roger» ligner ikke han som forlot England tolv år tidligere. Ørene er annerledes, og kroppen mye tyngre. Han forstår ikke lenger morsmålet fransk, og snakker ikke spesielt dannet engelsk heller. Ikke klarer han å gjøre rede for detaljer fra skoletida, eller gjenkjenne slekt og eiendom.

Hukommelsestap, hevder «adelsmannen». Og dette at folk sier han egentlig er en slakter fra Australia? Bare oppspinn! I rettssaken som følger, fører han flere vitner som sverger på at han snakker sant.

Det underlige er at folk tror ham. Særlig underklassen. Så klart denne fyren er en ekte adelsmann, resonnerer de – hvis ikke hadde han jo aldri turt å si at han var det. Vanlige arbeidsfolk finner ikke på sånt! Alle som hevder det motsatte, er del av en konspirasjon mot folk flest. Intellektuelle rikfolk, som sikkert er både jøder og katolikker og alt annet suspekt.

Konspirasjonsteoriene lyder som et ekko av deler av dagens politiske debatt. Særlig om man tar turen til USA, til Trumps tilhengere. «Bedrag» er på sitt beste idet Zadie Smith drar paralleller mellom da og nå, her og der. Hun gjør det passe tydelig, uten å dra poengene for langt.

«Bedrag» («The Fraud») er Zadie Smiths sjette roman, og hennes første historiske. (Alexandra Cameron)

Fra før har den britiske forfatteren skrevet fem samtidsromaner, som svært gode «Hvite tenner» (2001) og «Swing Time» (2017). Klassetilhørighet, rasisme og identitet er sentrale temaer i dem alle.

Et viktig sidespor i «Bedrag», er historien til et av «sir Roger»s viktigste vitner, Andrew Bogle. Han er en tidligere slave fra Jamaica. England på 1800-tallet er dypt rasistisk. Likevel blir Bogle respektert, av de samme folka som mener brune mennesker kan likestilles med aper. Hvordan?

Smith er opptatt av slike spørsmål. Hun bryr seg om språk, og av litteraturens forhold til «virkeligheten». Hvem kan fortelle hvilke historier, og hva skal til for å bli trodd?

Hovedpersonen i «Bedrag» heter Eliza Touchet. Hun er enke, og inngiftet kusine av romanforfatteren William Ainsworth. Som sir Roger og Bogle, er både Eliza og William modellert på faktiske personer. I tillegg dukker Charles Dickens og flere av hans samtidige opp. Handlingen strekker seg over flere tiår, med hyppige hopp både i tid og rom.

Eliza er ambivalent til forfattere, og til diktekunst. Hun syns ikke alle de «store dikterne», inkludert hennes egen fetter, er spesielt store. De stjeler stort sett fra andres liv, mener hun, og gjør ofte skam på originalen. Fetter William var dyktigere før. På sine eldre dager skriver han lange, gørrkjedelige historiske romaner om ting han ikke har greie på, i et oppstyltet språk.

Problemet er at man kan bruke samme innvending om «Bedrag».

Den er langt fra gørrkjedelig. Men i sin iver etter å herme fortidas litterære stil, blir teksten ofte i overkant omstendelig. Det er ikke oversetter Hilde Stubhaugs feil. Hun gjør tvert om en svært stødig jobb idet hun overfører Smiths gammeldagse stil til like tidstypisk, men samtidig klart og leselig norsk.

Zadie Smiths romanfigurer er likevel merkelig flate – som hos Dickens. De representerer ideer. Slik sett understreker de fortellerstemmen Elizas poeng om at litteraturen aldri kan bli noe mer enn en blek kopi av virkeligheten. Sannsynligvis har Smith gjort figurene flate med vilje. Slik hun hermer etter Dickens og hans samtidiges i den snirklete fortellerstilen og føljetongaktige oppbygningen av handlingen.

Samtidig peker Smith på det manglende rase- og kjønnsperspektivet i Dickens’ og gjengens virkelighetsforståelse. Hun skriver om misunnelse, om tap, og om livsløgner man er kjent med, men holder fast på likevel. Eliza elsker og lengter, men resignerer. Hun mistror litteraturen, men vurderer selv å bli forfatter. Tror hun forstår andre, men sitter fast i sine egne fordommer.

Det gjør vi alle, viser Zadie Smith. «Bedrag» er en artig kommentar til samfunnet vi lever i. Men litt for utflytende – man kunne si dickensiansk – til å underholde like mye som flere av forfatterens tidligere bøker.

