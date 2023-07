Forlagssjef mistenker at norske verk brukes i kunstig intelligens

Dette melder Klassekampen.

– Hvis det i Danmark er funnet bevis for at danske verk er brukt til å trene opp KI-verktøy, er det sannsynlig at det samme har skjedd med norske, sier Marianne Bjørndal, forlagssjef i Pax, til avisa.

Hun mener dermed at den norske bokbransjen har et betydelig kartleggingsarbeid foran seg, og etterlyser et internasjonalt regelverk på fronten.

– Det er helt uakseptabelt at opphavsretten og kildevernet skal uthules, fortsetter Bjørndal.

Hun får støtte av Forfatterforeningens leder Brynjulf Jung Tjønn.

– Alle norske forfattere må være påpasselige og ikke minst melde fra til oss hvis de mistenker at tekstene deres blir brukt til å trene opp KI-verktøy, sier han.

[ Gode bøker å lese i sommer (+) ]

[ Stemmen fra en sunket verden (+) ]