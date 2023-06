---

Svaber (Gyldendal/gnf)

Krimroman

Zahid Ali

«Svaber – en vaskeekte detektiv»

Gyldendal

---

Renholdsarbeideren Wassim Ali, også kalt «Svaber» er stemmen i boka. Og hvilken stemme! Det leseren ikke vet om åttetalls gulvvask og flekkfjerning etter å ha lest Zahid Alis roman, er ikke verdt å vite. Han løfter renholderen rett inn i litteraturen og gir ham en sterk, klok og vittig stemme.

Renhold skal man ikke ta lett på, heller ikke renholdere. Wassim drømte om å studere kjemi, men hadde ikke gode nok karakterer til å komme inn på universitetsstudiet. Nå importerer han små flasker fra utlandet og mikser flekkfjerningsmidler som til og med fjerner rødbeteflekker.

Det skal tilføyes at flekkfjerning er et ikke helt uvesentlig element i denne svært originale kriminalromanen.

Også norsk-pakistansk familieliv blir brettet ut, med fornøyelige små spark til nordmenns væremåte på kollisjonskurs med tradisjonell pakistansk kultur. «Svaber» sin lillebror er nemlig forsker, og suksessen i familien. Men også gift med en frittalende norsk kvinne, som fyller familiemiddagene med små «bomber».

Komiker og skuespiller Zahid Ali gjør det skarpt i debuten som krimforfatter med boka «Svaber – en vaskeekte detektiv. (Per Heimly/Per Heimly)

Zahid Ali gjorde seg bemerket i TV-ruta tidlig på 2000-tallet i julekalenderserien «Nissene på låven. Etter hvert er det blitt både TV-programmer og roller i filmer som «Taxi», «Buddy» og «Børning», og sist i filmen «Operasjon Mumie».

Og nå marsjerer han inn i krimlitteraturen, om ikke med brask og bram – så i alle fall med et lurt smil på leppene. Og med et smart litterært grep som raskt får temperaturen i romanen til å stige.

Dobbeltrollen som renholder og detektiv viser seg å være en super kombo.

Renholder Wassim vasker i et stort næringsbygg i Oslo sentrum, der mange forskjellige yrker og næringer er representert og har kontorer. Blant dem: en privatetterforsker ved navn Kolbeinstveit. Ved en lykkelig – eller ulykkelig – misforståelse blir renholderen tatt for å være nettopp etterforskeren fordi han i et anfall av lettsindighet prøver den legendariske lærjakka til etterforskeren, som er på ferie.

Kontoret er tomt, og Wassim tillater seg denne lille frekkheten mens han drømmer seg bort. I dette øyeblikket banker det på døra, og en velkledd kvinne kommer inn og tror at Wassim er Kolbeinstveit. Hun slenger en konvolutt med 15.000 kroner på bordet for at han skal ordne opp i en utroskapssak. Renholder Wassim, alias «Svaber», beholder skinnjakka på. Dobbeltrollen som renholder og detektiv viser seg å være en super kombo.

Omkledningen fører renholderen ut på de villeste veier. Etter kort tid rett inn i spektakulære og lugubre rikmannsfester i Holmenkollåsen. Sammenhenger og forviklinger blir etter hvert av det nesten usannsynlige slaget. En kjent operasangers selvmord er kanskje ikke et selvmord, og har koblinger til Wassims onkel. Onkelen er vindusvasker i Barcode-byggene, og faller plutselig en dag rett i døden. En verdifull papegøye er på avveie, og en falsk Picasso dukker opp.

Imponerende lesverdig.

I dette dramatiske dobbeltlivet prøver renholder Wassim å unngå et tvangsekteskap og samtidig pleie den hemmelige forelskelsen i norske Anne i resepsjonen. Og hele tiden vaker det store spøkelset i bakhodet: Hva skjer når den virkelige Kolbeinstveit dukker opp?

Dette store og delvis usannsynlige scenarioet landes likevel på imponerende leseverdig måte av Zahid Ali. Fordi han bruker tid og omtanke på å utvikle familiære og kulturelle forhold mellom norskpakistanere og nordmenn. Han skriver forfriskende lett. Tidvis med slående og morsomme karakteristikker.

Komikeren Zahid Ali er aldri langt unna. Som når han bretter ut hele dette nettverket av norskpakistanere som kjører T-bane, trikker og drosjer i hovedstaden, i tillegg til alle renholderne rundt i byen – rene etterretningstjenesten altså. Og nesten umulig for en ung norskpakistaner å foreta seg noe uten at familien ganske snart er informert. Likevel, disse dryppene fra norsk-pakistansk liv er utformet med smilende raushet.

Mye å glede seg over i Zahid Alis debutroman, og spenningen varer til siste avsnitt. Kanskje blir det en oppfølger?

