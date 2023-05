Abid Raja fikk 10.000 kroner for å lese sin egen bok

Venstrepolitiker og tidligere kulturminister Abid Raja fikk prisen i Storytel Awards åpen klasse, for selv å ha lest inn lydbokversjonen av sin selvbiografi «Min skyld».

Storytel Awards ble delt ut for første gang i Norge i år. Det er lydbokstrømmetjenesten Storytels lyttere som har stemt fram vinnerne.

- Jeg hadde aldri trodd at jeg kom til å lese inn min egen bok, for jeg har aldri gjort noe liknende før og tenkte at det umulig kunne gå bra. Men jeg er glad for at forlaget mitt insisterte på at jeg skulle teste det ut, og at de pushet meg så hardt for at resultatet skulle bli så bra som det ble, sa Raja i sin takketale ifølge en pressemelding fra Storytel.

Talen ble holdt via videolenke, siden Raja var på en konferanse for religionsfrihet i Nairobi i Kenya.

Alle vinnerne av Storytel Awards mottar en statuett og 10.000 kroner.

---

Årets Storytel Awards

Prisene for årets beste innlesere av lydbøker innen ulike sjangere gikk til:

Krim og spenning: Ivar Nergaard

Romaner: Anderz Eide

Underholdningsromaner: Hedda Munthe

Sakprosa: Trude Eker

Barn og ungdom: Silje Hagrim Dahl

Åpen klasse: Innlesing av egen bok: Abid Raja

---

