The National Book Critic’s Circle Awards, eller de amerikanske kritikerprisene i litteratur, blir delte ut natt til fredag.

Nå er listene over finalister klare. Inkludert et klart norsk høydepunkt.

Jon Fosse er nominert for bind tre i sjuboksverket «Septologien», oversatt av Damion Searls.

Jon Fosse i godt selskap

Det er en sjelden ære. Den amerikanske kritikerprisen har gått til engelskspråklige bøker de siste 13 årene, siden den i 2008 gikk til brasilianske Roberto Bolaño.

Blant de siste års mottakere finner vi bestselgende forfattere som Hilary Mantel, Jennifer Egan, Chimamanda Ngozi Adichie og Marilynne Robinson. Bøkene som vinner prisen, pleier få en solid salgsøkning særlig i USA.

Septologien

Jon Fosses nominerte roman heter på engelsk «A New Name». På norsk heter den «Eit nytt namn. Septologien VI-VII», og kom høsten 2021.

«Septologien kjem til å bli ståande som eit storverk innan norsk, nordisk, europeisk verdslitteratur», skrev Dagsavisens anmelder om boksyklusen.

Her hjemme fikk Jon Fosse først Brageprisen, så den høythengende Kritikerprisen for «Eit nytt namn».

Internasjonal Bookerpris

Utenlandske kritikere har vært enige med de norske. De tre bindene i «Septologien» har fått glitrende anmeldelser i det engelskspråklige, det tyskspråklige og det franskspråklige området, i tillegg til her i Norden og i flere andre land.

Boka var dessuten finalist til den internasjonale Bookerprisen, som gikk til indiske Geetanjali Shree for «Tomb of Sand».

USA og Japan

The National Book Critic’s Circle Awards deles ut i seks kategorier: selvbiografi, biografi, kritikk, skjønnlitteratur, sakprosa, og poesi. Det amerikanske kritikerlaget deler også ut andre priser, for oversettelse, for lang og tro tjeneste i litteraturbransjen.

De andre nominerte i klassen for skjønnlitteratur, sammen med Jon Fosse, er amerikanske Percival Everett for romanen «Dr. No»; amerikanske Ling Ma for novellesamlingen «Bliss Montage»; og amerikansk-zambiske Namwali Serpell for romanen «The Furrows».

Dessuten en annen oversatt bok, nemlig japanske Mieko Kawakamis «All the Lovers in the Night», som ble utgitt i Japan i 2011.

