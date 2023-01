Verdens nest best trente deler triksene sine

– Hadde jeg visst alt jeg vet i dag, vet jeg ikke om jeg hadde lagt ut på denne reisen. Det har vært tøft. Mye skader. Mange opp-og-nedturer. Men jeg har lært at hver nedtur gjør meg sterkere, sier Kristin Holte til Dagsavisen.

Hun er en av deltakerne i årets «Mesternes mester» på NRK, der hun konkurrerer mot tidligere utøvere av andre idretter.

Samtidig legges boka «3, 2, 1 Go!» for salg i landets bokhandlere. Den tar for seg Kristin Holtes reise som idrettsutøver, og kommer med konkrete tips til mental og fysisk trening.

CrossFit Games

«Verdens nest best trente kvinne», på engelsk «the second fittest woman on earth».

Kristin Holte skriver i «3, 2, 1 Go!» om mental styrketrening. (Anders Malm / Kagge forlag)

Det får man kalle seg etter å ha kommet på andreplass i CrossFit Games, slik Kristin Holte gjorde i 2019. Hun vant det uoffisielle europamesterskapet i samme idrett i 2017, og plasserte seg høyt på resultatlistene alle årene hun deltok i verdensmesterskapet.

CrossFit Games er VM i såkalt «functional fitness». Utøverne må gjennom en lang rekke øvelser som måler styrke, kraft og utholdenhet. Mange av øvelsene er godt kjent fra gymmen: alt fra armhevinger og pullups, til tauklatring, vektløfting og sleping av tunge gjenstander. Det er en intens idrett, der det ofte gjelder å rekke flest og tyngst mulig repetisjoner innen en gitt tidsfrist.

[ Slik kan du bruke nærmiljøet til trening ]

Norgesmester

Før hun ble «verdens nest best trente», ble Kristin Holte også norgesmester i innendørs stavhopp i 2009, og norgesmester i vektløfting i 58-kilosklassen i 2015.

– Da jeg var 14 år, var planen å bli norgesmester innen ti år. I hva, var ikke så farlig. Men det tok litt tid å finne rett idrett. Jeg var veldig mye skada. Jeg hadde tretthetsbrudd i begge leggene i fire-fem år. Fikk punktert en lunge. Flere andre tilbakeslag også, sier Kristin Holte.

– Det er takket være mental trening at jeg likevel har klart det jeg har klart. Jeg bruker mentale verktøy for å takle stress, og prestere på topp.

[ Gunhild Stordalen har fått offentlig juling ]

Hårete mål

Disse mentale verktøyene deler Holte nå med andre, i boka «3, 2, 1 Go!».

– Det er lov å sette seg hårete mål. Men de må være realistiske. Ærlige. Og du må være villig til å legge ned arbeid for å nå målene, eller å rejustere målene etter hvert som du når delmål. I crossfit handler mye om å prestere når virkelig gjelder, selv om det gjør fryktelig vondt. Det har overføringsverdi til mange andre situasjoner i dagliglivet, sier Kristin Holte.

[ Bygger vindmølle i hagen: – Håper jeg har betalt min siste strømregning ]

Styrketreningsøvelser

Boka inneholder også mange treningsøvelser med fotografier, og forslag til økter der man kombinerer øvelsene, enten man er nybegynner eller mer viderekomne innen trening.

– Her er øvelser du kan gjøre helt uten utstyr, bare med egen kroppsvekt. Øvelser du kun trenger litt utstyr til, som manualer eller kettlebells. Og øvelser der du trenger tilgang på utstyr som fins på treningsstudio, forklarer Kristin Holte.

[ De best seriene på Netflix ]

[ Priskrise: Runolv Sollien fikk 9.000 kroner mindre å rutte med ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen