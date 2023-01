Bøker om sunnere livsstil selger mest

Bøkene «8-ukersformelen», «Pulskuren» og «Den store airfryerkokeboka» troner øverst på lista over bestselgere hos bokhandleren Norli i den første uka i januar.

Hos ARK ser de den samme trenden. «Sunnere livsstil», «Boken om din fremtid» og også her «Den store airfryerkokeboka», ligger på topp tre for generell litteratur i den første salgsuka i 2023, ifølge bok365.no.

– Det går mye i bøker om selvutvikling nå, og det har det generelt blitt solgt mange bøker om selvutvikling det siste året. Men vi selger ofte bøker som nok henger sammen med folks nyttårsforsetter i januar hvert år, sier markedssjef i Norli, Caroline Heitmann til Dagsavisen.

– Sunn uten å være ekstrem

Mat-influenser, ernæringsrådgiver og tidligere blogger Emilie Nerengs står bak bestselgeren «Sunnere livsstil» hos ARK. Hos Norli ligger den på 5. plass.

Til Dagsavisen uttalte hun nylig i forbindelse med utgivelsen at hun ønsket å lage en bok om helhetlig helse.

– Som ernæringsrådgiver vet jeg at det blir mye diett og raske løsninger i januar, som sjelden holder over tid. Men du kan faktisk leve sunnere uten å være ekstrem. Jeg synes det er mye fokus på restriksjoner når vi snakker om kosthold, sier hun.

– «Dette skal du ikke spise», «dette må du kutte ned på». Livet har så mye godt å by på, og jeg synes det er altfor kort til å hindre det som gir glede. Derfor har jeg heller fokus på små, positive endringer som har stor effekt, sier Nereng.

Til sammen 11 av bøkene på bestselgerlista til både Norli og ARK handler spesifikt om mat. Totalt er det åtte bøker, hvis man trekker fra samme bok som er på topplista hos begge.

[ Ella Marie spiller i «La elva leve»: – Denne filmen vil ha stor betydning ]

[ Mistet campingvognen i fire måneder – eierne fikk sjokk da de fant den ]

Se listene her for uke 1 2023 her:

10 på topp alle kategorier innbundet (Norli)

Kristine Weber 8-ukersformelen Torkil Færø Pulskuren Trude Eide Straume Den store airfryerkokeboka Marie Olaussen Jakten på tusenlappene Emilie Nereng Sunnere livsstil Marit Kolby Hva og når skal vi spise? Ingunn Myklebust #Bystrikk Karin Smirnoff Havørnens skrik Håkon Høydal Abida Raja Liza Marklund Kallmyren

10 på topp alle kategorier pocket (Norli)

Jenny Colgan Den lille bokhandelen på stranden Kjersti Grønseth 7 uker til økonomisk overskudd Ellen Vahr Bakeriet i Brooklyn Anniken Lien Mathiesen Kjærlighetsmønster Åsa Larsson Fedrenes misgjerninger Johan Theorin Beinrester Lucinda Riley Den savnede søsteren Annie Ernaux Sommeren 58 Erica James Mødre og døtre Nita Prose Stuepiken

Topp 10 – Ark – Generell litteratur

Emilie Nereng Sunnere livsstil Sophie Elise Isachsen Boken om din fremtid Trude Eide Straume Den store airfryerkokeboka Ingunn Myklebust #Bystrikk Bente Josefsen Sukkerdetox på 14 dager Caroline Leithe Orden og system Marit Kolby Hva og når skal vi spise? Håkon F. Høydal Abida Raja Nina Stuberg Guldseth Sunn student Hanne-Lene Dahlgren En skikkelig digg kokebok

(Tallene for bestselgerne til ARK er hentet ut av bok365.no)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen