Gamle historier blir nye på Tiktok

En sjenert ung prins dreper en annen prins med et uhell. Han er allerede en skuffelse for sin far. Ikke spesielt atletisk, ikke spesielt smart, ikke spesielt vakker – Patroklos er dessverre ingen helt, verken i egne eller andres øyne.

Men i amerikanske Madeline Millers roman «The Song of Achilles» blir han det likevel. På en måte.

Når «gamle» bøker bobler opp i sosiale medier, plukker norske forlag dem opp.

Alle som lurer på hvordan, kan snart lese historien på norsk. Heidi Sævareids norske oversettelse heter «Sangen om Akilles». Den kommer over elleve år etter at boka kom ut på engelsk, og ti år etter at den vant Women’s Prize for Fiction.

Forfatter Madeline Miller fotografert i 2012, da «The Song of Achilles» ble tildelt Women's Prize for Fiction. (Lefteris Pitarakis/Ap)

Oversettelsen til norsk er drevet fram av «The Song of Achilles»' voldsomme popularitet på bokseksjonen av det sosiale mediet TikTok, kalt #booktok. Det gjør den til et godt eksempel på et nytt fenomen: Når «gamle» bøker bobler opp i sosiale medier, plukker norske forlag dem opp, selv om de lot være å oversette til norsk i første omgang, da boka var helt ny.

På TikTok har emneknaggen #thesongofachilles hele 295 millioner(!) visninger totalt. På appen er det videosnutt etter videosnutt der unge mennesker av alle kjønn holder fram «The Songs of Achilles» og forteller om hvor rørende den er, og hvor spennende. Emneknaggen #LGBTQ+ er også ivrig brukt, fordi boka forteller om et kjærlighetsforhold mellom to menn. Andre kaller den ganske enkelt #perfektkjærlighetsfortelling, uansett legning.

Bokanbefalingene på #booktok handler mest om følelser.

«Jeg trodde ‘Romeo og Julie’ var verdens tristeste kjærlighetsfortelling, men huuuuuulk for Patroklos og Akilles!» skriver en booktoker, og slenger på emneknaggen #bookthatbrokemyheart, altså «bok som knuste hjertet mitt». «Jeg har aldri grått sånn for ei jente. Jeg har aldri grått sånn for en gutt. Jeg har aldri lest en bok som fikk meg til å føle meg sånn ‘The Songs of Achilles’ gjorde», skriver en annen.

De er langt fra alene. Bokanbefalingene på #booktok handler mest om følelser. Leserne der vil le. De vil overraskes. Aller helst vil de gråte. Tenåringsjenter med maskaraen rennende nedover kinnene hikster over Patroklos fortelling. Tenåringsgutter klapper igjen siste side, stirrer lidende inn i mobilkameraet, og svelger tungt.

«Dude, disse gutta i det gamle Hellas gikk gjennom nøyaktig det samme som jeg strever med nå!» skriver en, med emneknaggen #homofilkjærlighet. Han er åpenbart en smule ustø på forskjellen mellom fiksjon og fakta når han leser Madeleine Millers roman om prinser og guder som en etterrettelig historiebok om folk som har levd. Samtidig har han jo et poeng: Tenk at folk var folk også for nærmere 3000 år siden! At de kjente på forelskelse og sinne, sorg og glede, de også!

Patroklos er dødelig såret, og en annen kriger prøver å holde ham oppe på denne statuen i Louvre-museet i Paris. Selv om versjonene er litt ulike, skildrer både «Illiaden» og «The Songs of Achilles» hva som skjer da Akilles finner ut at elskeren hans er død. (DENIS CHARLET)

Madeline Millers bok er nemlig basert på det som ofte regnes som verdens aller første krigsbok, nemlig det greske eposet «Iliaden». «Iliaden» dateres til rundt 800 år før vår tidsregning, og tilskrives ofte dikteren Homer, som kanskje eller kanskje ikke har levd. En bunnsolid klassiker, med andre ord, av den typen som er obligatorisk pensum på litteraturstudier ved universitetet. Ei tjukk bok, på rim, med uendelig mange navngitte greske guder og helter på rollelista. De kriger og dreper, plyndrer og voldtar – men er også venner og kjærester med svært menneskelige egenskaper.

I Madeleine Millers gjendiktning av eposet, blir vår venn Patroklos, mobbeofferet som drepte en annen gutt ved et uhell, forvist fra sin fars hoff. Han blir sendt til en snill konge som er kjent for å ta inn foreldreløse gutter. Patroklos er først ensom. På avstand observerer han prinsen Akilles. Han er alt Patroklos ikke er. Atletisk. Smart. Vakker. Populær. En ekte helt, med en sjønymfe til mor og menneskekonge til far.

Så skjer noe svært uventet: Den fantastiske prins Akilles legger sin elsk på Patroklos. Bokstavelig talt. De to blir etter hvert mer enn bare venner. De elsker hverandre. Drar sammen fra hoffet, for å gå i lære hos en kentaur. Drømmer om en framtid sammen. Men hvordan skal det vel gå med de to unge elskende, nå som det stunder til krig mellom grekerne og spartanerne?

Akilles er grekernes klart beste kriger, etlet til store ting. Men han har også en spådom imot seg: Han vil dø ung, så snart motstandernes fremste kriger er falt i kamp. At grekernes svære hær ledes av den slemme og stolte Agamemnon, gjør ikke saken enklere. Det er duket for stort drama, som booktokerne ganske riktig oppfattet.

For folk som liker å lese, er det ingenting nytt i å oppsøke flere bøker av samme forfatter om man likte den første man oppdaget av ham eller henne.

At Madeline Millers debutroman, altså «The Song of Achilles», plutselig boblet opp på TikTok, skyldes sikkert også at hennes andre roman banet vei. Den heter «Circe», og kom i 2018. «Circe» var med andre ord relativt ny da den tok av på #booktok.

For folk som liker å lese, er det ingenting nytt i å oppsøke flere bøker av samme forfatter om man likte den første man oppdaget av ham eller henne. Det nye består i at #booktok får mange nok til å gjøre det samme, på likt, slik at også «gamle» bøker plutselig trender. Elleveårige «The Songs of Achilles» er kun ett eksempel.

I mange bøkers tilfelle, gir all sveipinga og likinga også bøkene et nytt og forlenget liv.

På #booktok har bøkene lengre levetid enn i tradisjonelle medier, som stort sett omtaler og anmelder de aller ferskeste utgivelsene. Den norske forfatteren og artisten Jenny Hval, alias Rockettothesky, opplevde akkurat det samme, da den engelske oversettelsen av hennes debutroman «Perlebryggeriet» plutselig trendet på #booktok. Boka kom på engelsk som «Paradise Rot» i 2018, og på norsk i 2009.

Et paradoks, egentlig, når «alle» er enige om at sosiale medier som TikTok gjør brukerne ukonsentrerte og uengasjerte, på jakt etter stadig nye trender. I mange bøkers tilfelle, gir all sveipinga og likinga også bøkene et nytt og forlenget liv. Slik Madeleine Miller gjorde med Patroklos og Akilles. Selv om begge – spoiler alert – dør unge.

Denne omtalen er basert på den engelske utgaven av Madeline Millers roman. Heidi Sævareids oversettelse til norsk er dermed ikke vurdert.

