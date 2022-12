Etter drapsforsøk og uker på respirator, kommer han med ny bok

Det er forfatteren selv som kunngjør nyheten på Twitter. «Det første utdraget fra VICTORY CITY er publisert i The New Yorker i dag», tvitrer den britisk-indiske forfatteren Salman Rushdie.

Det er Rushdies første tweet siden angrepet på hans liv i august i år. Forfatteren har også oppdatert vignetten på Twitter-profilen sin med det som kan se ut som et utdrag fra romanens omslagsbilde, samt datoen 7. februar 2023. Det er da boka etter planen skal lanseres.

Salman Rushdie ble angrepet med kniv i forbindelse med en forelesning i delstaden New York den 12. august. Han har helt siden 1989 hatt en fatwa, det vil si en slags bannlysing, hengende over seg.

[ Drapsforsøket gjorde Rushdie til Nobelpris-favoritt ]

Fatwaen er utstedt av den daværende lederen av Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, som krevde at Rushdie må henrettes for å ha skrevet romanen «Sataniske vers». Ayatollahen mente boka var blasfemisk mot islam. De nåværende myndighetene i Iran ønsker ikke å trekke tilbake fatwaen, tross press.

[ Iran: Rushdie kan skylde på seg selv ]

Den 12. august, i Chautaqua County, ble Salman Rushdie angrepet med kniv av en 24-årig mann som ville gjennomføre fatwaen. Rushdie fikk knivstikk i halsen og magen. Han lå lenge på respirator.

Forfatteren mistet synet på et øye i angrepet. Han fikk også kuttet nervene som styrer den ene armen, slik at han ikke lenger kan bruke den.

Å likevel fullføre romanen «Victory City», er med andre ord en seier i seg selv.

I utdraget publisert i The New Yorker, handler det om jenta Pampa, som ser moren begå selvmord ved å brennes levende på bålet. Pampa er forbundet med gudinnen med samme navn. Hun vil ikke brenne, hun vil skape. Derfor gjør hun akkurat det – gjennom diktning.

Everyone came from a seed, she added. Men planted seeds in women and so forth. But this was different. A whole city, people of all kinds and ages, blooming from the earth on the same day, such flowers have no souls, they don’t know who they are, because the truth is they are nothing. But such truth is unacceptable. It was necessary, she said, to do something to cure the multitude of its unreality. Her solution was fiction. She was making up their lives, their castes, their faiths, how many brothers and sisters they had, and what childhood games they had played, and sending the stories whispering through the streets into the ears that needed to hear them. She was writing the grand narrative of the city, creating its story now that she had created its life.

— Salman Rushdie, utdrag fra «Victory City»