Zeshan Shakar får Bokhandlerprisen 2022

Bokhandlerprisen er bokhandlernes egen pris og deles ut etter avstemming blant alle som arbeider i norsk bokhandel.

– På vegne av norske bokhandlere, vil jeg takke Shakar for en sterk og viktig leseropplevelse som jeg håper når mange lesere, sier Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz i en pressemelding.

Zeshan Shakar (40) er oppvokst på Stovner og arbeider i dag ved Oslo rådhus. Han debuterte som forfatter i 2017 med Tante Ulrikkes vei, som han ble tildelt Tarjei Vesaas' debutantpris for.

– En ære

«De kaller meg ulven» er hans tredje roman, og handler om å en oppvekst mellom to kulturer, med vissheten om at de gode kortene er skjevt fordelt.

– Det er virkelig en ære å vinne Bokhandlerprisen. Bokhandlere er noen av de aller viktigste folkene i hele bransjen, derfor betyr det ekstra mye når prisen kommer fra dem. Jeg har møtt så mange flotte og hyggelige folk rundt omkring i butikkene, og sett hvor hardt de jobber for boka mi. Jeg blir skikkelig rørt og takknemlig, sier Shakar.

Gode kritikker

Shakars bok har fått strålende kritikker og ros for sin viktige tematikk. Romanen er en beretning om å vokse opp med en pakistansk far og norsk mor der hovedpersonens far vil forlate Norge for å bli gammel i hjemlandet.

Shakar har selv norsk mor og pakistansk far.

– Dette er en stor dag for Zeshan. Prisen er en stor ære, stemt fram av tusenvis av dyktige bokhandlere som hver dag bidrar til at litteratur treffer, sier forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen i Gyldendal.

Bokhandlerprisen ble delt ut første gang i 1948. I fjor gikk prisen til Abid Raja. Prisvinneren får en bronsestatuett utført av billedhugger Nils Aas.

