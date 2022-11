Her er bokhandlernes favoritter i år

– En usedvanlig god bokhøst. Det reflekterer også denne sterke nominasjonslisten, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen, om de nominerte til årets Bokhandlerpris.

Det er alle som arbeider i norsk bokhandler som stemmer fram sine favoritter blant årets bøker. Selve vinneren annonseres 22. november.

Her er lista over de ti bøkene – og forfatterne – som skal kjempe om den æren, i alfabetisk rekkefølge etter forfatterens fornavn:

Agnes Ravatn, «Gjestene»

Helga Flatland, «Etterklang»

Håkon F. Høydal, «Abida Raja: Frihetens øyeblikk»

Ingeborg Arvola, «Kniven i ilden»

Johan Høst, «En nasjon i sjakk»

Lars Elling, «Fyrstene av Finntjern»

Matias Faldbakken, «Stakkar»

Nina Lykke, «Vi er ikke her for å ha det morsomt»

Roy Jacobsen, «De uverdige»

Zeshan Shakar, «De kaller meg ulven»

I fjor ble det en sakprosabok, nemlig Abid Rajas selvbiografi «Min skyld», som ble bokhandlernes favoritt og fikk prisen. I år kan lillesøster Abida Raja få prisen for sin historie, «Abida Raja: Frihetens øyeblikk», som er skrevet av Håkon F. Høydal. Det er imidlertid sjelden av sakprosabøker vinner Bokhandlerprisen – da Abid Raja fikk den i fjor, var det 19 år siden forrige gang.

Nye: Høst, Elling, Arvola

Johan Høst er årets eneste nominerte for krim, med «En nasjon i sjakk». Han er også en av årets to nominerte som er debutanter. Den andre er Lars Elling, med romanen «Fyrstene av Finntjern», som handler om flere generasjoner i en generasjonsbolig. Som barn er to brødre tette som erteris, som voksne snakker de ikke lenger sammen. Hva skjedde?

Ingeborg Arvola er ingen debutant, men har med «Kniven i ilden» skrevet sin første bestselgende roman. Fortellingen om Arvolas tipptippoldemor, den visstnok svært vakre alenemora Brita-Caisa, og hennes barske liv som finsk innvandrer til Finnmark på 1850-tallet, har fått glitrende kritikk. Arvola er dessuten nominert til Brageprisen for «Kniven i ilden».

Det er også Mathias Faldbakken, for «Stakkar». Det er en tidvis nesten surrealistisk roman der norske eventyr og muntlige fortellertradisjoner danner del av bakteppet.

Gjengangere: Shakar, Ravatn, Lykke og Jacobsen

Flere av årets nominerte til Bokhandlerprisen, har vært nominert tidligere, for andre bøker. Det gjelder Zeshan Shakar, som nå er nominert for «De kaller meg ulven»; Agnes Ravatn, som nå er nominert for «Gjestene», og Nina Lykke, som nå er nominert for «Vi er ikke her for å ha det morsomt».

To av forfatterne har også vunnet før: Helga Flatland vant i 2017, for «En moderne familie», og er nå nominert for «Etterklang». Roy Jacobsen, som i år er nominert med «De uverdige», har vunnet to ganger før: for «Seierherrene» i 1991 og for «Vidunderbarn» i 2009.

Bokhandlerprisen består av en bronsestatuett utført av bildehugger Nils Aas.

