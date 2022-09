Drapsforsøket gjør Rushdie til Nobel-favoritt

Nobelprisen i litteratur deles ut 6. oktober. Like artig som selve avsløringen, er diskusjonene i forkant, ofte basert på britiske tippeselskapers oversikter med odds.

Hvem ligger i toppen, hvem har styrket sine odds, og hvem er det færre som tror på i år sammenlignet med tidligere år? Spiller det muligens en rolle at fjorårets pris gikk til en mann fra Afrika som i alle hovedsak skriver romaner, tanzanianske Abdulrazak Gurnah? Og at prisen året før det gikk til en amerikansk kvinne som skriver poesi, Louise Glück? Diskusjonen er i gang.

Den som per nå har best odds, og dermed ligger øverst på tippeselskapet Ladbrokes’ liste i år, er den franske forfatteren Michel Houellebecq, med 7/1 i odds. Forfatteren med etternavnet som er så vanskelig å stave er en gjenganger på tippelistene, men har ofte hatt plass et par hakk lenger nede. Forfatterens siste romaner heter «Tilintetgjøre» (2022) og «Serotonin», begge oversatt til norsk kort tid etter originalen kom på fransk. Houellebecq har allerede blitt tildelt en lang rekke litterære priser, men er også en omstridt figur, særlig på grunn av sin islamkritikk.

Knivdrapsforsøk

Salman Rushdie ligger like under franskmannen, med 8/1 i odds. Den britiske forfatteren vokste opp i India, og skriver mest fra det indiske subkontinenter. Rushdie ble verdenskjendis da den daværende politiske og religiøse lederen i Iran, ayatolla Ruhollah Khomeini, i 1988 utstedte en fatwa mot Rushdie. Khomeini krevde at Rushdie skulle henrettes fordi han mente at forfatterens roman «Sataniske vers», som skildrer Muhammeds liv, var blasfemisk mot islam.

Den 12. august i år ble Rushdie forsøkt knivdrept på scenen under et foredrag i staten New York i USA. Han ble påført flere stikk i halsen og magen, men overlevde. Gjerningsmannen sier at han prøvde å gjennomføre fatwaen.

Drapsforsøket gjorde «Sataniske vers» til en bestselger, 34 år etter første utgivelse. Det har nok også gjort sitt til at Salman Rushdie nå figurerer så høyt på bookmakernes lister, selv om han også tidligere har vært med, bare lenger nede. I tillegg til «Sataniske vers», er Rushdie forfatteren av en lang rekke populære romaner, som «Maurerens siste sukk» (1995), «Grunnen under hennes føtter» (1999) og «Quichotte» (2019). «Midnattsbarn» fra 1981 ble av en jury kåret til den beste av de 25 bøkene som hadde vunnet en Booker-pris før 1994.

Kenyansk forfatter

Tredje plass på Ladbrokes liste, innehas i skrivende stund av Ngũgĩ Wa Thiong’o. Kenyaneren startet sin forfatterkarriere med å skrive på engelsk, men har nå gått over til å skrive på det kenyanske språket gikuyu. Flere av de første bøkene han skrev foreligger nå på norsk, inkludert debuten «Ikke gråt, barnet mitt» (1964) og «Elven som skiller» (1965).

Kenyanske Ngugi wa Thiong'o (Solum Bokvennen)

Ngũgĩ Wa Thiong’o er nok en gjenganger på tippelistene, og trekkes ofte fram som eksempel på at afrikanske forfattere er sårt underrepresentert på lista over nobelprisvinnere i litteratur. Han ligger nå med 10/1 i odds.

Grøsserkongen King og en fransk dronning

Også den amerikanske spenningsforfatteren Stephen King har ihuga fans, som år etter år tipper at dette blir grøsserkongens år. Skulle forfatteren av bestselgende og siden filmatiserte bøker som «Ondskapens hotell», «Kidnappet» og «It» vinne Nobelprisen, ville det gi 10/1 i odds.

Gyldendal Litteratur presenterer høstens bøker Franske Annie Ernaux besøkte Oslo i høst. (Gorm Kallestad/NTB)

Først på femteplass finner vi en kvinnelig forfatter. Franske Annie Ernaux’ har skrevet bøker siden 1970-tallet, men har nylig hatt et voldsomt gjennombrudd internasjonalt, inkludert her hjemme, med bøker som «Hendelsen», «En kvinne» og storverket «Årene». Hun står med 12/1 i odds.

Tre ukjente …

Det gjør også den langt mindre kjente Garielle Lutz fra USA, som ifølge den heller skrantne oppføringen på Wikipedia, skriver poesi og noveller, og underviser i skrivekunst ved et mindre amerikansk universitet, University of Pittsburgh at Greensburg. Garielle Lutz er transkvinne, og het tidligere Gary Lutz.

Sjuende og åttende plass på Ladbrokes’ liste, også med 12/1 i odds, innehas av henholdsvis franske Pierre Michon og amerikanske Robert Coover. Michon skriver prosadikt, og er på norsk representert med «Ørsmå liv» (2010). Coover skriver romaner og noveller, og er ikke oversatt til norsk.

… og en bestselger

På niende finner vi imidlertid en ordentlig populær forfatter. Japanske Haruki Murakami har 14/1 i odds. Han er særlig kjent for romaner og novellesamlinger som «Norwegian Wood», «Trekkoppfuglen», «Kafka på stranden» og «1Q84», og har dessuten skrevet essay om løping og skrivekunst.

Fosse og gjengen

På plassene nedover finner vi canadiske Anne Carson, franske Hélène Cixous, antiguanske Jamaica Kincaid, russiske Ljudmila Jevgenjevna Ulitskaja, canadiske Margaret Atwood, franske Maryse Condé, rumenske Mircea Cărtărescu, ungarske Péter Nádas, polske Ryszard Krynicki – og norske Jon Fosse, alle med 16/1 i odds.

Jon Fosse var også finalist til årets internasjonale Bookerpris for «Septologien I-VII». (David Cliff/NPK)

Neste nordmann på lista er Karl Ove Knausgård, med 25/1 i odds.

Det svenske akademiet, som fungerer som jury for Nobelprisen i litteratur, har ofte valgt navn som figurerer på tippelistene. Men kun unntaksvis har det vært samsvar mellom beste odds og den faktiske vinneren. En artig sport er det uansett, å tippe hvilke hensyn Akademien tar i år, i vektingen mellom forfattere som representerer ulike kontinenter, kjønn og sjangre.

Kan 2022 bli Rushdies år?

