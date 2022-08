Harry Hole leder an krimhøsten

Allerede tidlig i august var krimhøsten i gang, med nye bøker av Unni Lindell og Karin Fossum.

Sistnevntes «Natteløperen» fikk begeistret kritikk av Dagsavisens anmelder, som ikke minst satte pris på å bli bedre kjent med Konrad Sejers sjarmerende arvtaker, overbetjent Eddie Feber, i en roman startscenen hermer mange kvinners største skrekk: Å våkne opp med en fremmed, væpnet mann i rommet.

Unni Lindell fikk Rivertonprisen for beste krim for «Dronen» i 2018. (Heiko Junge/NTB)

I Lindells roman, « Fremmedlegeme», gjemmer to kvinner seg for sine voldelige ektemenn på en gård i indre Østfold. Men så finner en seksåring noe fryktelig i skogen … Politibetjent Lydia Winther, kalt Snø, tar saken. Dette er Lindells andre bok med Snø i en sentral rolle. For den forrige, «Nabovarsel», ble hun nominert til Rivertonprisen, som hun vant både i 1999 og i 2019.

Harry Hole

Utover sensommeren og gjennom høsten ruller forlagene ut den ene krimboka etter den andre. Den 30. august er det Jo Nesbøs tur, med en ny Harry Hole – den trettende i rekka. I «Blodmåne» har stjerneetterforskeren reist til Los Angeles for å drikke seg i hjel, etter alle de vanskelige tingene som skjedde på privatfronten i forrige bind, «Kniv» fra 2019. Men idet to jenter forsvinner og blir funnet drept i Oslo, blir Hole lokket tilbake til Norge – svært motvillig.

William Wisting

Forfatter Jørn Lier Holst Jørn Lier Horsts nye William Wisting-roman heter «Forræderen». (Heiko Junge/NTB)

En annen krimveteran, William Wisting, har det enklere på privatfronten. Jørn Lier Horsts gjennomgangsfigur er tilbake i en ny roman, kalt «Forræderen» i oktober. Den starter med et jordskred i Larvik. Det er store materielle skader, men ingen liv går tapt. Tilsynelatende. Neste dag blir det nemlig funnet en død mann i jordmassene likevel. Wisting leder etterforskningen, og sliter samtidig med en utro tjener i etterforskningsgruppa.

Kajsa Coren

Trude Teiges nye krim med Kajsa Coren heter «Løgnere». (Ole Berg-Rusten/NTB)

Trude Teige, som selv er tidligere TV-journalist, er tilbake med en ny roman i serien om TV-journalisten Kajsa Coren. Det blir den sjuende, der forrige er «Aldri tilgi» fra 2020. I «Løgnere» blir levningene av et menneske funnet i Oslomarka. En kvinne hevder seg voldtatt av en ukjent mann. Så forsvinner Kajsas venninne. Alt henger sammen med alt. Og alle lyver. «Løgnere» kommer i oktober.

Fra maktkorridorene

Ingar Johnsrud, også han tidligere journalist, brakdebuterte med «Wienerbrorskapet» i 2015, som siden ble en trilogi med «Kalypso» og «Korset». Nå har han skrevet «Patrioter», som utspiller seg i et politisk miljø. Terroralarmen går like før stortingsvalget, og fører til vanskelige strategiske og moralske valg for landets ledelse. Samtidig utspiller det seg en skitten maktkamp internt i Arbeiderpartiet, der partiets nestleder er en kommende stjerne.

Patolog-etterforsker

Hanne Gellein debuterte med «Alle fugler små» i 2020. Nå har hun skrevet «Døden skal du lide», en psykologisk krim inspirert av virkeligheten, fortsatt med patolog Silje Andersen i etterforskningsrollen. På Moveien sykehjem virker beboerne redde. I det siste har uvanlig mange dødd. Riktig nok var influensasesongen hard – men kan det være noe annet på ferde også? Patolog Andersen mistenker det.

TV-thriller

Torkil Damhaug er forfatteren av en lang rekke krimbøker og thrillere, inkludert «Ildmannen» (2011) og «En femte årstid» (2015), som han ble tildelt Rivertonprisen for. I september er Damhaug tilbake med thrilleren «Hund uten grav». En omstridt feminist og TV-kjendis blir funnet drept i søsterens hjem. En tidligere stjerneadvokat får vite at datteren hans fant drapsofferet. Han frykter at også datteren kan være i fare. Har det hele kanskje noe med en av hans gamle saker å gjøre?

Dronningdebut

Eva Fretheim er et nytt navn i norsk krim. Hun debuterer med «Dronningland» rundt månedsskiftet august-september. Det starter med det som skal se ut som en trafikkulykke, idet en kvinne blir funnet død i en bil som har kjørt inn i en fjellvegg. Men hvor er bremsesporene? Og hadde hun kanskje en passasjer med seg? Politieterforsker Vigdis Malmstrøm frykter at noe ikke stemmer. Hun får rett.

Dødssynd nr. to

Ti bøker om Bibelens ti bud, er forlagets plan. I 2020 skrev Jørgen Brekke «Andre guder» om det første budet, «du skal ikke ha andre guder enn meg». I disse dager kommer Geir Tangens bidrag skrevet opp mot det andre budet, «du skal ikke misbruke Guds navn». Romanen heter «La alt håp fare», og starter med at en av Norges mest kjente skuespillere blir funnet drept. Han har begått en av de sju dødssyndene, hovmod, mener hans morder. Drapsetterforsker Steinar Sand er på saken, men sliter med sin egen sorg etter å ha mistet sine nærmeste.

Anton Brekke

Tidligere kriposetterforsker Anton Brekke er helten i ni krimromaner signert Jan-Erik Fjell så langt. For fjorårets bok, «Ringmannen», ble han nominert til Rivertonprisen. Årets roman heter «Cassandra-saken», der 29-årige Cassandra ble funnet drept. Kjæresten ble dømt for drapet, men bedyret sin uskyld helt til han tok sitt eget liv. Politiet er skeptiske, men Brekke tar saken.

K2 og Patricia

Hans Olav Lahlums radarpar, Kolbjørn «K2» Kristiansen og Patricia Borchmann, er tilbake for tidende gang i «Søskenmysteriene». Året er 1973, og K2 er motvillig blitt privatdetektiv. Han prøver å finne ut om en mann ble uskyldig dømt for mord ti år tidligere. Idet han skal møte den muligens uskyldig dømte, skjer det imidlertid enda et drap, som gjør saken enda mer mistenkelig. At den viser seg å ha spor helt tilbake til 1939 gjør ingenting enklere. K2 trenger hjelp av Patricia.

Bodøkrim

Sosiolog og tidligere soldat Ørjan N Karlsson har skrevet en lang rekke krim- og spenningsbøker siden debuten i 2004. Nå planlegger han en serie på fire bøker med handling fra Bodø. I «Det siste stykket hjem» forsvinner en nitten år gammel kvinne på løpetur. Hun drømte om å komme inn på politiskolen. Er det den mystiske mannen i bobil som har tatt henne? Det kan se sånn ut for politietterforsker Jacob Wegner. Men så forsvinner enda en ung kvinne.





