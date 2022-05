Litteraturen strømmer fra Lillehammer

Norges største og mest kjente litteraturfestival arrangeres på Lillehammer fra 30. mai til 5. juni. Dit kommer forfattere av skjønnlitteratur og sakprosa for barn, unge og voksne fra inn- og utland, for å snakke om bøker, litteratur, lesing og alt rundt.

Festivalen ble arrangert også i 2020 og 2021, men da i nedskalerte og delvis digitaliserte versjoner. Det har arrangørene lært av. Årets festival går som før pandemien, i fullsatte saler uten antalls- eller avstandbegrensninger. Men flere av innslagene strømmes live i tillegg, til publikum som kjøper et digitalt festivalpass.

Her er Dagsavisens tips til arrangementer det er vel verdt å få med seg også om man ikke kan dra til Lillehammer:

31. mai: Derfor må du vite at vi er samer

Svensksamiske Elin Anna Labba har skrevet sakprosaboka Herrene satte oss hit, om tvangsflyttingen av samer i Sverige. Norsksamiske Ella Marie Hætta Isaksen har vunnet Stjernekamp, og skrevet Derfor må du vite at jeg er same om sin bakgrunn sett mot samisk historie.

Med utgangspunkt i samenes erfaringer med undertrykking i begge landene, skal de to diskutere samisk identitet. Hvordan er det å være same i dag, og hvordan blir det framover?

Nobels fredspris 2021 Oslo 20211210. Maria Ressa under intervju med NTB på Grand hotell før utdelingen av Nobels fredspris. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)

[ Folk og røvere i Harlems underverden ]

1. juni: Nobels fredsprisvinner Maria Ressa

I 2021 gikk fredsprisen til to journalister: filippinsk-amerikanske Maria Ressa og russiske Dmitrij Muratov.

Maria Ressa jobber på Filippinene, der hun blant annet stiller seg kritisk til sittende president Rodrigo Dutertes «krig mot narkotika», og hvordan denne brukes som et påskudd for å drepe folk som kanskje, eller kanskje ikke, er involvert i narkotikahandel.

Hun arbeider også mot falske nyheter og desinformasjon generelt, blant annet på Facebook.

På Lillehammer samtaler hun med tidligere NRK-profil Ole Torp, på engelsk.

1. juni: Stjerne over Grønland

Hvorfor er unge menneskers fortellinger viktige, og hvorfor skal vi lytte til dem som sier minst? Det er to av spørsmålene den grønlandske forfatteren Niviaq Korneliussen stiller i sitt Bjørnsonforedrag, som også skal handle om skjønnlitteraturens kraft.

Korneliussen er årets vinner av Bjørnsonprisen, som hun fikk for å ha brukt romanen Blomsterdalen til å løfte fram et samfunnsproblem, nemlig Grønlands plassering helt øverst på selvmordsstatistikken.

Hun er også Grønlands første mottaker av Nordisk råds litteraturpris, også den for Blomsterdalen. Bokas tittel viser til gravplassen dekket av plastblomster, der mange av grønlenderne som tar sitt eget liv, ligger begravd. Hva er det med samfunnet som gjør at så mange velger den utveien?

[ Debutroman med Susanne Sundfør-referanser ]

2. juni: Nobelprisvinner Abdulrazak Gurnah

Fjorårets Nobelpris i litteratur gikk til Abdulrazak Gurnah for hans «kompromissløse og barmhjertige gjennomtrengning av kolonialismens følger og flyktningers skjebne i gapet mellom kulturer og kontinenter». Forfatteren er opprinnelig fra Tanzania, men har bodd i England hele sitt voksne liv. Der er han professor i litteratur og postkolonialisme.

Gurnahs hittil siste roman, Afterlives, er nå oversatt til norsk, med tittelen Etterliv. Flere av hans andre romaner er også oversatt fra originalspråket engelsk, og trykket opp i nye opplag etter nobelpristildelingen.

På Lillehammer samtaler han med Hans Olav Brenner om flyktninghistorie, kulturmøter, og det postkoloniale samfunnet. Det skjer på engelsk.

[ Overrasket Nobel-vinner Gurnah: – Det ble meg! Jeg ville ikke valgt meg ]

Med "Sommer" innfrir den skotske forfatteren Ali Smith den skyhøye forventningen hun har bygget opp gjennom de tre første bindene av årstidskvartetten, som er publisert som en bok i året gjennom fire år. Her er Smith fotografert sist hun besøkte Oslo, i 2018. (Lene Sørøy Neverdal)

2. juni: Ali Smiths hovedforedrag

Skotske Ali Smith regnes som en av britisk litteraturs mest sentrale nålevende forfattere, og viktigste skjønnlitterære samtidsdokumentarist. Hun har vært nominert til og har vunnet en rekke priser.

Siden Storbritannia er hovedtema ved årets festival, har Smith fått i oppdrag å reflektere rundt litteratur generelt, og britisk litteratur spesielt, i sitt foredrag. Det holdes på engelsk.

Hennes siste prosjekt har vært årstidskvartetten Høst, Vinter, Vår og Sommer, som nå er supplert med den ennå ikke oversatte Companion Piece. I kvartetten tar hun utgangspunkt i nåtidig politikk og samfunnsliv, og drar linjer mellom disse og oppdiktede personer, faktiske kunstnere, og historiske hendelser.

[ «Som leser blir man forført av det språklig virtuose og samtidig frastøtt av det avskyelige» ]

4. juni: Ullmann og Konow Lund

En av Norges fremste forfattere møter en av Norges fremste kunstnere til en samtale om kunsten og livet.

Linn Ullmann er årets Festspilldikter i Bergen, og nominert til Nordisk råds litteraturpris for sin nyeste roman, Jente, 1983. Hun er også opptatt av andre forfattere og kunstneres virke, og laget under pandemien podkasten How to Proceed, der hun intervjuet forfattere hun setter høyt.

Lotte Konow Lund er maler, tegner og videokunstner. På CVen har hun en lang rekke utstillinger ved prestisjetunge samtidsmuseer i inn- og utland. Hun er blant annet innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Bergen Museum og Museet for samtidskunst. I boka Om kunst: 25 kunstnersamtaler spør hun hva en kunster er.

Forhåpentlig blir det også ett av spørsmålene Ullmann og Konow Lund tar for seg i sin samtale.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen