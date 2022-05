Margaret Atwood med brannsikker utgave av «The Handmaid’s Tale»

I en kort videosnutt som ble publisert mandag denne uka, kan vi se Margaret Atwoods (82) ansikt lyses opp av en blå og lilla ild som brenner ut av en flammekaster hun selv holder i, skriver Washington Post. Atwood er forfatteren bak den mye omtalte boka «The Handmaid’s Tale», som i 2017 ble til en dystopisk dramaserie.

Det er Atwoods egen bok hun sender flammene mot, men boka brenner ikke i det ilden treffer omslaget. Istedenfor samler flammene seg rundt kantene og flyter bort uten noen ødeleggelser. Boken er brannsikker.

«Over hele USA og rundt om i verden blir bøker utfordret, forbudt og til og med brent. Derfor laget vi en spesialutgave av en bok som har blitt utfordret og vært forbudt i flere tiår. Denne utgaven av Margaret Atwoods «The Handmaid’s Tale», som er trykt og innbundet med brannsikre materialer, ble laget for å være fullstendig ubrennbar. Den er designet for å beskytte denne viktige historien og stå som et kraftig symbol mot sensur».

Det skriver Penguin Random House, Atwoods utgiver på reklamenettstedet unburnablebook.com. Atwoods roman har vært forbudt på skoler i over tre tiår.

[ Presenterte Quisling-film i Cannes ]

Sensurrekord i USA

Den omtrent ett minutt lange videoen er en kampanje for en auksjon hvor Atwoods bestselgende roman auksjoneres i en unik, ubrennbar kopi. Kritikerne sier at boka har blitt uhyggelig relevant i tiårene siden den ble publisert første gang i 1985. Alle inntektene går til Amerikanske PEN, som er verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon.

Auksjonen ble først rapportert av Associated Press, og er et direkte svar på det økende antallet boksensur på skoler og biblioteker i USA.

Ifølge den amerikanske bibliotekforeningen er The Handmaid’s Tale blant bøkene som oftest utfordres eller er forbudt i amerikanske skoler.

I 2006, i et åpent brev til en skolekrets som forsøkte å forby boken, skrev Atwood: «For det første forbauser bemerkningen: «Støtende for kristne» meg. Ingen steder i boken er regimet identifisert som kristent. Når det gjelder seksuelle referanser, er The Handmaid’s Tale mye mindre interessert i sex enn mye av Bibelen er»

Den amerikanske bibliotekforeningen lager årlig en rapport om trusler mot den frie litteraturen. I 2020 var det 156 forsøk på å fjerne bøker fra biblioteker, skoler og universiteter i USA. I fjor var tallet økt til 729, ifølge Aftenposten. Aldri før har det blitt registrert flere forsøk på å bannlyse bøker i USA.

[ Debatten som tok fyr: – Man kan ikke tvinge noen til å føle seg norsk (+) ]

Unburnable Book Margaret Atwood, forfatteren bak boka "The Handmaid's Tale". (Evan Agostini /NTB )

Flammer mot demokrati

Den ubrennbare utgaven av «The Handmaid’s Tale» er ikke bare laget for å motstå den flammeblåsende sensuren, men også faktiske flammer.

– De flammene de gjerne vil bruke for å brenne ned demokratiet vårt, sa journalist og komiker Faith Salie, som var vertskap for PEN-gallaen i USA mandag kveld, hvor auksjonen ble annonsert.

Startbudet er 35.000 dollar, tilsvarende omtrent 336.000 norske kroner.

Historien i boka finner sted i et USA hvor en fundamentalistisk religiøs gruppe har styrtet demokratiet, myrdet presidenten og det meste av kongressen, og fratatt kvinner nesten alle rettigheter, inkludert lesing. I det patriarkalske samfunnet skal kvinner være pliktoppfyllende, underdanige hustruer, eller, for de fruktbare ikke-troende, slaver til den religiøse overklassen med det eneste formål å føde barn til mannen i huset. Etter at det ble laget en serie basert på boka i 2017, kom Atwood med en oppfølger i 2019, «The Testaments», som vant Booker-prisen.

[ Fredrik Solvang i ny bok: «Jeg har ingen koreansk familie å vende tilbake til» ]

Hettekledde demonstranter

Boka har blitt nyrelevant gjentatte ganger de siste årene. Røde kapper med hvite hodeplagg, bekledningen til tjenestepikene i Atwoods roman, har blitt et kjent syn ved protester og har blitt brukt når konservative statlige lovgivere har fjernet lover knyttet til reproduktive rettigheter og økt sensur over det som undervises på skolene. Det seneste eksempelet er da en rekke kvinner kledde seg i røde kapper og hvite hetter for å protestere mot høyesterettens lekkede utkast av en uttalelse om å fjerne «Roe. v. Wade», domsavgivelsen fra USAs høyesterett den 22. januar 1973 som i praksis legaliserte abort.

Det var etter denne uttalelsen og den påfølgende demonstrasjonen, at auksjonen av den brannsikre utgaven av boka ble til virkelighet. Om retten til abort skal reverseres i USA, skal avgjøres av en høyesterett dominert av konservative dommere.

I mai i fjor signerte guvernøren i Texas, Gregory Wayne Abbott, en lov som forbyr kvinner å ta abort så tidlig som i uke seks i svangerskapet. Det er før mange kvinner i det hele tatt vet at, eller om, de er gravide. Abbotts lovsignering skapte reaksjoner og fikk flere til å snu seg til høyesterett i håp om at de kunne stanse loven. Men høyesterett grep ikke inn, og loven er trådte i kraft.

Utvidet Solberg-regjering Her protesterer Sigrid Bonde Tusvik sammen med 30 andre kvinner mot regjeringen i «Handmaids Tale»-utkledning foran Slottsplassen i det statsminister Erna Solberg presenterer sin utvidede regjering etter ekstraordinært statsråd på Slottet tirsdag. (Heiko Junge / NTB/NTB)

En lignende demonstrasjon fant sted i Norge, da rundt 30 kvinner demonstrerte som The Handmaid’s Tale utenfor Slottet da de nye statsrådene ble presentert i januar 2019. Demonstrantene var ikledd røde kapper, slik som kvinnene i boka og serien, som i hovedsak handler om et samfunn hvor de få fruktbare kvinnene som er igjen tvinges til å jobbe som fødemaskiner.

Det er særlig KrFs gjennomslag for abortlovgivningen det demonstreres mot, og blant de mange oppmøtte var komiker og samfunnsdebattant Sigrid Bonde Tusvik.

[ Beharie: – Prestasjonspress gjør meg gira (+) ]

Tok to måneder

Den brannsikre utgaven av «The Handmaid’s Tale» er laget av materialer som tåler temperaturer opp til 1220 grader Fahrenheit, tilsvarende 604 varmegrader, ifølge forlaget. Det tok Gas Company, som spesialiserer seg på innbinding og trykking av bøker, to måneder å sette sammen romanen.

– Den er designet for å beskytte denne viktige historien, og stå som et kraftig symbol mot sensur, heter det på bokens reklamenettsted.

Nettauksjonen åpnet mandag kveld og avsluttes 7. juni.

– Gjør det nå, sa Salie, verten for PEN-gallen, før hun oppfordret publikum til å begynne på by.

– Vi kan ikke skuffe Margaret, vi har jo sett henne med en flammekaster.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen