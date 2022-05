– Drømmen om en kjendiskjæreste er universell, mange har tenkt tanken

– Det er ganske sykt og veldig stas, sier forfatter av boka «Kjendiscrush», Kirsti Kristoffersen, til Dagsavisen.

Boka er den første av tre i Kristoffersens Kjendiskjæreste-trilogi og ble utgitt tidligere i år. Nå er bokserien solgt til flere land i Europa. Danmark var først ut og kjøpte rettighetene til de to første bøkene. Det syntes Kristoffersen var stort i seg selv. Så kom Sverige på banen og kjøpte alle tre bøkene, til tross for at forlaget kun hadde lest den første. Nå har også Tyskland sikret seg rettighetene til hele bokserien ved å betale store summer.

Bok nummer gis ut i Norge i juni, og nummer tre er under arbeid, men planlegges å utgis i august i år.

– Det er fint å tenke på at bøkene skal leve videre ute i verden. Sommeren 2023 gis de ut i Sverige og Danmark og sommeren 2024 i Tyskland. Alle tre landene har gitt inntrykk av at de vil satse veldig på bøkene.

Erfaring med tenåringer

Kristoffersen har truffet universelt med trilogien sin, til tross for at handlingen er satt til Norge. Bøkene handler om en helt vanlig jente som forelsker seg i det hun tror er en helt vanlig gutt. Det er han tilsynelatende, men han har en hemmelighet. Over natten blir han Norges største superstjerne.

– Bøkene følger Karoline, som blir dratt inn i kjendisverdenen litt ufrivillig. Mathias, som hun forelsker seg i, er en ålreit, sympatisk fyr, men hva skjer med en når man får massiv oppmerksomhet fra alle rundt seg? Det er ikke bare lett å takle det presset, sier Kristoffersen.

Første boka handler om forelskelsen. De to andre handler om kjendislivet. Kristoffersen har hatt ideen til disse bøkene i mange år og har lenge tenkt at noen bør skrive om en som blir sammen med en superstjerne. Selv har hun kunnet hente bredt fra egne erfaringer. Nesten hele sin karriere har hun jobbet tett på tenåringer, som journalist og redaktør i magasinet Julia og som manager for Marcus og Martinus og flere av skuespillerne i SKAM.

– Ungdommer tar til seg mye av det som skjer i verden, og de fleste problemer blir store når man ikke har opplevd det før. Den første kjærlighetssorgen blir jo massiv. Jeg tror ikke vi skal kimse av at ungdom trenger en virkelighetsflukt i disse dager, og bare ha det litt gøy når de leser. Alt trenger ikke å problematiseres, vi må gi dem rom til å bare drømme seg litt bort også, sier hun.

Kirsti Kristoffers bøker er nå av stor internasjonal interesse, til tross for at forlagene i andre land kun har lest den første boka i triolgien. (Kristin Aafløy Opdan)

Tettere på kjendisene

Selv var hun storfan av Backstreet Boys i sin ungdomstid. Hun hadde plakater hengene på veggen og håpet at vokalisten skulle se henne der hun satt på bakerste rad de få gangene bandet var i Oslo. Men hun ante jo ikke hvor de bodde eller var til enhver tid. Spoler vi 20 år fram i tid, er kjendisene tilgjengelige for hvermannsen.

– Det er en helt annen verden nå, vi kommer tettere på. Det er spennende å se hvordan fankulturen har utviklet seg. Jeg kunne egentlig tenkt meg å forske på det. Drømmen om en kjendiskjæreste er universell, mange har tenkt tanken tror jeg. Det er uoppnåelig, men så kan det likevel skje.

Kristoffersen mener det er en mangel på feelgood-bøker for tenåringer. Med pandemi og krig i verden, trenger de en virkelighetsflukt.

Enhver forfatters drøm

Grunnen til at alle tre bøkene gis ut samme år, er at Kristoffersen har lagt opp til at ungdom skal ville lese de neste bøkene med en gang.

– Og da bør det ikke være lenge for dem å vente til neste bok kommer.

Den siste boka holder hun på å skrive nå. Hun innrømmer at hun kjenner på et visst press om å få den ferdig og at den skal bli bra. Spesielt når tre andre land har kjøpt serien uten å ha lest mer enn den første boka.

– Bøkene henger veldig sammen. Jeg har tenkt litt mer som en TV-serie enn en vanlig bok-serie. Hver av bøkene kan leses for seg, men det er en lang og sammenhengene historie.

Kristoffersen jobber i Gyldendal, men gir ut bøkene sine for Cappelen Damm. Hun synes det er kult at de ønsket å satse på ungdomsfiksjon, og ekstra stas at bøkene nå er av stor internasjonal interesse.

– Det er vel enhver forfatters drøm. I hvert fall er det min drøm.

