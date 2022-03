Er det slik du ser for deg en plaget mann, som sliter med etterdønningene av en vond barndom? Martin Eia-Revheim smiler like bredt på alle bildene i Dagsavisens fotoarkiv. Men i selvbiografien «Å sette sammen bitene», forteller han hva det koster å være et løvetannbarn, en som klarte seg. (Lars Petter Pettersen )