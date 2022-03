Krimfestivalen feirer ti år – Anne Holt hylles

Seksti krimforfattere fra seks land, fordelt på femti programposter over tre dager. Etter to år der pandemien har ført Krimfestivalen over på digitale flater, er den nå tilbake med live-arrangementer fra fire scener i Oslo, fra torsdag 17. til lørdag 19. mars. Disse strømmes også gratis.

Under følger noen av Dagsavisens beste tips fra årets program.

Den første Krimfestivalen ble arrangert i 2012. Til tiårsjubileet er Anne Holt valgt ut som festivalforfatter. Det betyr at hun åpner festivalen med en prolog torsdag kl. 10.00, før forfatterskapet feires med flere arrangementer.

Anne Holt hedres

TORSDAG KL 10:30: Umiddelbart etter prologen Anne Holt må holde selv, samles et stjernelag bestående av Gunnar Staalesen, Unni Lindell og Tom Egeland i Cappelen Damm-huset for å fortelle om sitt forhold til festivalforfatteren. Ingen av de tre plages nevneverdig av sjenert taushet. De har garantert både anekdoter og analyser på lager. Jeg regner med de hopper kjapt over Holts yrkesår som NRK-ansatt, politifullmektig og justisminister, og heller fordyper seg i Holts produktive karriere som en svært sentral forfatter i norsk krimlitteratur.

På de snart tretti årene som har gått siden hun debuterte med «Blind gudinne», har Norge endret seg. Anne Holt har hjulpet til. Da hun lanserte den – gisp! – lesbiske krimhelten Hanne Wilhelmsen i 1993, fantes det knapt skeive karakterer i norsk litteratur. Stor ståhei fulgte. Da politibetjent Hanne Wilhelmsen i en senere bok viste seg å være langt fra udødelig, men faktisk ble så skadet at hun flere år senere dukket opp i rullestol, brøt Holt også med krimklisjeen om helter som tåler uendelig, urealistisk mye.

Like artig, synes jeg, er det dessuten at Hanne Wilhelmsen ikke alltid er noen spesielt hyggelig og imøtekommende person. Flere sure kvinnfolk i kulturen og offentligheten? Ja takk! Da Hanne W. gjorde et slags comeback i høst, i en bok som ikke bare peker nese av norsk forlagsbransje, men som også tar for seg første fase av koronapandemien, var kritikerne unisone i sin hyllest: Velkommen tilbake til Wilhelmsen!

Blir Hanne W. for gretten, byr Anne Holt imidlertid også på fem bøker med den FBI-utdannede psykologen og profilereren Inger Johanne Vik, samt tre med den svært atletiske, men dessverre også spilleavhengige, stjerneadvokaten Selma Falck.

TORSDAG KL 11:30: Vil du heller høre fra Anne Holt, enn om henne, blir det anledning til det i mestermøtet mellom henne og Helene Flood, som hadde et brakgjennombrudd med sin krimdebut, «Terapeuten», i 2019.

Anne Holt deltar også på festkvelden på Centralteatrets Hovedscene lørdag kl. 19:30.

Svenske tilstander

TORSDAG KL 17:00: «Svenske tilstander» er tittelen på arrangementet på Teaterkjeller’n på Centralteatret tidlig torsdags kveld, der ikke mindre enn sju svenske krimforfattere er invitert til samtale ledet av Sarah Natasha Melbye. De sju er Tina Frennstedt, Pascal Engman, Pernilla Ericson, Johanna Mo, Mohlin & Nyström og Mikaela Bley, og gir til sammen et bra bilde av variasjonen i svensk krim for tida.

Først tre journalister: Tina Frennstedt er gravereporter med kalde krimsaker som spesialitet, nå aktuell med «Skjærsild». Pascal Engman er også journalist, nå aktuell med «Enkene», tredje bok om politietterforsker Vanessa Frank. I den nære framtidsdystopien «300 grader», skriver Aftonbladet-journalist Pernilla Ericson om hvordan en brutal varmebølge verden over også kan brukes til å skjule spor av mord.

Så fire ikke-journalister: Johanna Mos «Skyggeliljen» er andre bind i Öland-serien, der politietterforsker Hanna Duncker leter etter en forsvunnet mann samtidig som hun prøver å finne svar på et mysterium i sin egen familie. Barndomskompisene med erfaring fra regi og manusskriving, Peter Mohlin og Peter Nyström, skriver sammen serien om den tidligere FBI-agenten John Adderley, som må hjelpe til å løse en mordsak i Karlstad. Tidligere programinnkjøper til svenske TV4, Mikaela Bley, starter med «Død for deg» en ny serie, med Henrik «The Killer» Hedin i hovedrollen.

Forsvunne partnere, mordbrann og FBI-agenter med ny identitet – det store spørsmålet her er selvsagt hva får så mange svensker til å lykkes så godt med krimromanene sine. Kan det ha noe med antallet journalister blant forfatterne å gjøre?

Mestermøte i Rivertonklubben

FREDAG KL 12:00: Også her hjemme fins det eksjournalister blant krimforfatterne. Idet norsk krimlitteraturs forening, Rivertonklubben, feirer sitt 50-årsjubileum, skjer det med tidligere TV2-profil Trude Teige om president.

Fredag formiddag intervjuer hun krimekspert Nils Nordberg sammen med tre tidligere Rivertonprisvinnerne. Gunnar Staalesen, Unni Lindell og Jørn Lier Horst har vunnet prisen i hvert sitt tiår, og kan slik stå som eksempler på utviklingen i norsk krim.

Samtidig er alle tre i full vigør, aktive forfattere med solid produksjon også de siste par årene. Jeg lurer absolutt på hva de tenker om krim før og krim nå – hva har skjedd siden de selv debuterte?

Men hvorfor?

TORSDAG KL 17:00: Og hva er egentlig greia med krim? Pandemien herjer, kloden koker, og nå er det krig på ekte. Man skulle kanskje tro at den virkelige verden var grufull nok. Men nei da. På fritida koser vi oss med bestialske drap utført av ondskapsfulle gjerningspersoner, trygt forvart mellom bokpermene av den ene krimromanserien etter den andre. Hvorfor?

Det er spørsmålet også for komiker og forfatter Knut Nærum. Hvorfor forbinder vi drap med hygge og avslapning, spør han. Svarene han kommer fram til, er høyst sannsynlig like smarte som morsomme, og ifølge Nærum selv til og med illustrerte.

Hele Krimfestivalens program finnes på festivalens hjemmesider. Arrangementene er fordelt på fire steder: Cappelen Damm-huset, Teaterkjeller’n på Centralteatret, Hovedscenen på Centralteatret og Norli Universitetsgata.

