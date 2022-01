Skaperne av science fiction-filmen «The Fifth Element» så for seg flyvende biler på Manhattan i år 2259. Vektløshet er en av fantasien også i den nye norske sci-fi-antologien «En strek gjennom tyngdekraften». Men den femten forfatterne utforsker også helt andre, alternative muligheter for livet i framtida og i andre dimensjoner. (DIGITAL DOMAIN/AFP)