Skriver fram snusk og fanteri på fiskeri

– Det jeg omtaler i denne boka, finnes i virkeligheten. Det finnes så ille tilstander, sier Helle Stensbak.

Hun er samfunnsøkonom, musiker og forfatter. I 2015 debuterte hun med kriminalromanen «Monopol», en Økokrim fra musikkbransjen. Nylig kom «Rød Løper», en krim med handling fra fiskeribransjen.

Forurensing

I boka blir mannen som kalles «Havets konge» – majoritetseier i Norges største fiskerikonsern, drept. Etterforskningen av dødsfallet avdekker et kynisk spill om makt og penger. Dessuten alvorlige problemer i fiskeribransjen.

– Jeg har jobbet med fiskeri- og næringspolitikk, og reist mye rundt i Nord-Norge. Det opprørte meg å se hvordan noen enkeltbedrifter tar seg til rette – møkker til, forurenser på det groveste og kommer unna med det, på steder som ligger langt unna sentrale områder. Det er alvorlig, sier forfatteren.

[ Dette er årets beste album, valgt av Mode Steinkjer (+) ]

Umulig lov

Stensbak sier at det ikke er mulig å oppfylle alle formålene i havressurslovens første paragraf – en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av viltlevende marine ressurser og tilhørende genetisk materiale, samtidig som man sikrer sysselsetting og bosetning i kystsamfunnene.

– Hvis vi vil ha bosetting og bærekraft, blir ikke fiskeriene økonomisk lønnsomme. Vil vi ha lønnsomhet og bærekraft, så kan vi ikke bosette hele kysten. Hvis vi vil ha økonomisk lønnsomhet og bosetting, så blir det ikke bærekraftig, sier hun.

[ Hilde Hagerup har skrevet biografi om faren Klaus: – Livet er så kjempekort! (+) ]

Jevnere fordeling

Hun mener at inntektene fra naturressursen bør fordeles jevnere.

– Jeg skulle ønske at myndighetene skattla rikdommen fra naturressursene, som i dag havner hos enkeltpersoner, og distribuerte den jevnere over befolkningen. Vi får aldri en jevn økonomisk fordeling av fiskeriene uten den skatten. Så lenge man ikke skattlegger, blir det veldig store økonomiske forskjeller.

[ Dette er årets beste album, valgt av Geir Rakvaag (+) ]

Stensbaks Skybert

I begge bøker møter vi politietterforskeren Rigmor Stark. I likhet med Stensbak er hun samfunnsøkonom. Gjennom Stark bruker Stensbak kunnskapen sin og «sniker inn» det faglige.

– Hun er den mest umiddelbare karakteren jeg skriver fram, men hun er ikke lik meg. Hun er mer sånn som jeg ønsker å være. Hun er tøff og har ganske stor arbeidskapasitet. Albert Åberg har en usynlig venn som heter Skybert, og som er hans beste venn. Rigmor er min Skybert, forteller Stensbak.

[ Filmen kunne vinne Oscar. Så ble den trukket tilbake i lys av den enorme kontroversen den vekte (+) ]

Musikerkrim

Siden det innebærer mye research å skrive krim, bruker forfatteren de bransjene hun kjenner best til som utgangspunktet for handlingen. I «Monopol» er det musikkindustri – Stensbak startet som musiker på 80-tallet og spilte i flere av tiårets mest anerkjente band, som DumDum Boys, Tre Små Kinesere og Jokke & Valentinerne.

– Jeg kan økonomisk teori, så jeg bruker egentlig ting jeg har godt kunnskapsgrunnlag om. Det har jeg gjort så langt, og det tenker jeg å fortsette med, sier hun.

[ Midt i torturen ringer telefonen. Det er torturistens kone og barn (+) ]

Fiskerikrim

Inspirasjon til en fiskerikrim, fikk Stensbak da hun jobbet med næringspolitikken for fiskeri for LO.

– Jeg har jobbet med fiskerinæringen som økonom. Jeg kan økonomisk teori, så jeg bruker egentlig ting jeg har godt kunnskapsgrunnlag om. Det har jeg gjort så langt, og det tenker jeg å fortsette med i den tredje boka, sier hun.

Forfatter Helle Stensbak. Forfatter, sjeføkonom og tidligere musiker. (Mimsy Møller)

Fagforeningskrim

Den tredje boken, som Stensbak skriver på nå, blir en fagforeningskrim.

– Jeg kom på at man kunne bruke samfunnsøkonomisk analyse som en taktisk etterforskningsmetode. Ulike næringer har også ulik beskaffenhet. Så hvis jeg legger en kriminell hendelse i en næring, kan jeg bruke den økonomiske innsikten på den næringen og finne ut hvem som slåss med hvem, hvem som er sterke og hvem som er svake. Så lagde jeg en etterforsker som kunne nettopp det jeg kunne.

Samfunnsengasjert

Målet med skrivingen er klart:

– Målet er å informere og formidle kunnskap om viktige samfunnsforhold. Jeg er veldig samfunnsengasjert – et ordentlig samfunnsmenneske. Jeg synes det er viktig at vi som mennesker er bevisst på hvilken større helhet vi inngår i. For at vi alle skal ha gode liv, så må vi ha en del av bevisstheten vår også på det ytre rommet rundt oss, sier Stensbak.

[ – Et stort øyeblikk på så mange vis ]

– Jeg hadde mange gode scener og mange gode kapitler med god informasjon, men som jeg måtte ta vekk fordi de ikke inngikk i krim-intrigen. Det er ikke lett å snike inn samfunnsforholdene i den skjønnlitterære teksten, men det er morsomt når jeg får det til, sier Helle Stensbak, forfatteren av fiskerikrimmen Rød løper.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Helle Stensbak

Bosatt i Oslo. Debuterte som skjønnlitterær forfatter med kriminalromanen Monopol (2015).

Utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, har arbeidet som sjeføkonom i YS, og skriver om økonomi i Aftenposten.

Startet som musiker i Oslos undergrunnsmiljø på 80-tallet der hun spilte i flere anerkjente band, før hun tok en pause fra musikken for å være mor og samfunnsøkonom. I de siste årene har hun gjenopptatt musikken og deltok blant annet på den kritikerroste utgivelsen Communichaos (2019).

Kilde: Gyldendal Norsk Forlag

---