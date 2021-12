– Vi hater å gå på ski, og jeg tror at folk ønsker å høre det

«Juledamer» av Unni Lindell og Anne B. Ragde ligger allerede på bestselgerlisten for skjønnlitteratur, ifølge Bokhandlerforeningen. Heftet er utgitt i 60.000 eksemplarer, og er en blanding av personlige historier fra oppvekst og voksenliv, noveller, private bilder og matoppskrifter. Dagsavisen fikk snakke med forfatterne om suksessen til juleheftet, juleforberedelser og julegaver.

– Hvorfor, tror dere, nyter «Juledamer» så stor suksess? På hvilken måte er heftet deres spesielt?

– Det er fordi det er så personlig. De andre juleheftene samler sammen tekster av masse forskjellige forfattere, mens her er det vi som har laget alt sammen, sier Ragde.

– Og så er det en ting til: det er ganske mye rå humor her, og så er det litt såre, alvorlige ting, noveller, matoppskrifter og private bilder. Det er mye forskjellig som er satt sammen. Jeg tror at det er miksen som gjør at vi skiller oss ut, legger Lindell til.

Felles juletradisjon

Det er er det tredje juleheftet forfatterne lager sammen. Da de begynte å skrive det første heftet, forventet de ikke at det skulle bli til en bestselger – nå er det blitt til en felles tradisjon å lage heftet sammen. I år begynte arbeidet allerede i januar.

– Jeg synes at det tredje også er det beste. Akkurat som om vi har funnet formen, en måte å kombinere veldig ulike ting på, sier Ragde.

– Vi sitter hver for oss og skriver forskjellige ting, blir enige om hvilke emner vi skal ha, fordeler det og bare koser oss. Og så tjener mobilselskapene masse penger for vi snakker veldig mye på telefon, sier Lindell, og begge damene ler.

Skriver om både gleder og sorger

Livet er ingen dans på roser, selv i den magiske tiden. Det er derfor juleheftet til Lindell og Ragde ikke bare viser det høytidelige og vakre. Noen av historiene er såre og melankolske, og viser høytidens bitre øyeblikk. Slik er for eksempel Lindells novelle «Vinterbryllupet» – en alvorlig historie om vold i nære relasjoner.

– Det er en veldig fin høytid, men jeg må også si at vi skriver litt om ting som ikke er så bra. Det er så mange som er ensomme i jul. Selv da har kanskje noen det vanskelig, og alt blir veldig forsterket – både gleder og sorger, forteller Lindell.

Travel tid

Førjulstiden er ekstra travel for begge damene i år. Opptatt av juleforberedelsene, bruker de også mye tid på signering av juleheftene. Men begge mener at det er koselig å signere siden forfatterne får mulighet til å møte sine lesere og spre julegleden.

– Å selge juleheftene er vårt felles prosjekt i år. Vi sitter og signerer, og møter folk. Det er så koselig å se hvor glade de blir. Vi vil gjerne at folk skal lese det vi skriver, forteller Ragde.

– Er dere godt i gang med juleforberedelsene selv?

– Ja, det er vi. Vi har jo skaffet julegavene og pakket alt inn. Vi er alltid ute i god tid, Anne, ikke sant?

– Vi nyter desember, vi vil ikke være utslitt når jula kommer, svarer Ragde.

– Når begynner dere å forberede til jula da?

– Om sommeren, svarer begge samtidig og ler.

Samtidig jobber Lindell med en ny kriminalroman. Hun forteller at den forhåpentligvis blir utgitt i slutten av august.

– Det er mye jobb med jul også, og det blir lite skrivetid. Jeg skriver alt jeg kan innimellom, men det er jo en travel tid hvor det er mye som skal skje, sier hun.

Beste og verste julegaver

I «Juledamer» blir en spesiell plass tildelt til diskusjonen om de verste julegavene damene hadde fått som barn. Det er for eksempel ski – noe som kan være skuffende å få i gave når du ønsker deg en Barbie-dukke.

– Vi går aldri på ski. Vi hater jo ski. Det er litt sånn at alle skal like å gå på ski, men det liker vi ikke. Og jeg tror det ønsker folk å høre, sier Lindell.

– De er kanskje bare redd for å innrømme at de ikke liker det. Det er ingen som har sagt det for dem. Men nå har vi gjort det. Det er en slags misjon vi har, legger Ragde til.

– Betyr det at barnebarna deres ikke får ski i julegave?

– Nei, det gjør de ikke. Ski kan de få av noen andre, sier Ragde.

De beste julegavene

Dagsavisen lurte på om forfatterne også husker de beste julegavene fra barndommen sin.

– Da jeg var fire år, fikk jeg en blek eggeskallfarget dukkevogn. Vi hadde ikke penger da, men pappa hadde fått tak i en. Det var noen som hadde gjort ham en tjeneste, så han hadde ikke betalt for den. Det var en dukkevogn som jeg alltid ønsket meg. Det var så stort, sier Ragde.

– Og jeg fikk en bitteliten dukkeseng som var cirka ti centimeter lang. Det var min fineste julegave som jeg kan huske. Jeg ble så glad for den lille sengen. Sånn som Anne sier, så var det ikke så mye penger da vi vokste opp. Vi brukte julepapiret om igjen året etter. Jeg husker det mønsteret på julepapir fra år til år, og det er litt fint, forteller Lindell.

Lindell og Ragde blir enige i at de beste julegavene de får nå er alt det som blir laget av deres barnebarn.

– Det er fint å få tegninger og se hva de hadde skrevet på kortet. Jeg blir veldig rørt over det, sier Ragde.

– Og så er det hyggelig å få bøker, legger Lindell til.

– Krem og såpe og sånn, og noe man kan spise, sier Ragde.

