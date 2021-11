Kjedelig isolasjon er ekstra tungt for enslige mindreårige asylsøkere, forklarer forfatter Erlend Skjetne. Han har skrevet den nå brageprisnominerte ungdomsromanen «Eit anna blikk» om to tenåringsgutter på asylmottak i Finnmark i mørketida. Illustrasjonsbildet over viser Vestleiren i Kirkenes, ankomstsenteret der flyktningene som passerte den norsk-russiske grensa på Storskog ble plassert i 2015, før de ble sendt videre til mottak andre steder i landet. (Cornelius Poppe/NTB)