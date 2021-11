Dattera spionerer på mora. Holder det til 400.000 kroner?

Tirsdag klokka 20 deles Nordisk Råds priser ut, i en seremoni som foregår fysisk i København, og som strømmes direkte på DR 2.

Nordisk råd priser deles ut i kategoriene miljø, barne- og ungdomslitteratur, film, musikk og skjønnlitteratur for voksne. Prisen er på 300.000 danske kroner – tilsvarende cirka 400.000 norske – samt en statuett.

Til den mest tradisjonsrike og kjente av prisene, for skjønnlitteratur for voksne, er Vigdis Hjorth og Lars Amund Vaage Norges to kandidater. Vaage skriver i «Det uferdige huset» inspirert av sin egen familiehistorie, om en bondesønn med et dikterkall det er vanskelig å realisere i miljøet han vokser opp.

Spiondatter

I «Er mor død» skriver Vigdis Hjorth om bildekunstneren Johanna, som har brutt med sin mor, men som etter mange år uten kontakt, plutselig kjenner seg veldig nysgjerrig på henne likevel. Johanna gjemmer seg i buskene og spionerer, hun fotfølger moren hjem fra butikken, samtidig som hun godt vet at hun ingenting vet om hvem moren faktisk er.

– Det er helt fint å ikke vinne Nordisk råds litteraturpris, sa Vigdis Hjorth til Dagsavisen da nominasjonen ble kjent.

Hun vet hva hun snakker om, for hun var nominert også i 2017, da for «Arv og miljø», romanen som innledet en ny runde virkelighetsdebatt i norsk litteratur.

Norge har også en tredje vinnerkandidat. Inga Ravna Eira bor i Karasjok, og er årets kandidat fra det samiske språkområdet, med den nordsamiske diktsamlingen «Gáhttára Iđit». Fra før har hun skrevet både barnebøker og noveller i tillegg til lyrikk.

Et par av de nordiske bøkene som er nominerte til litteraturprisen, fins allerede på norsk.

Danmark: Penga eller livet

Danske Asta Olivia Nordenhofs «Penger på lomma» er første del av en planlagt romanserie om Scandinavian Star.

– «Scandinavian Star»-saken er langt større enn en enkelt ulykke. Det er selve mordbrannen, det er etterspillet, og det er den store samfunnssvikten i at saken ikke er oppklart. Det gjør at den stadig er aktuell, sier Nordenhof da Dagsavisen intervjuet henne.

Den andre danske kandidaten er Ursula Andkjær Olsen, for diktsamlingen «Mit smykkeskrin».

Grønlands blomsterdal

Grønlands nye litterære stjerne, Niviaq Kornaliussen, har til felles med Vigdis Hjorth at også hun har blitt nominert til Nordisk råds pris tidligere. I 2015 var hun nominert for romanen «Homo sapienne», nå er hun nominert for «Blomsterdalen», alias «Naasuliardarpi» på originalspråket.

Det er en roman om selvmord, skrevet fra det området i verden der det er flest selvmord, altså Grønland.

– På Grønland mister vi barn til selvmord fordi systemet svikter. Det er et kjempeproblem, sa Niviaq Korneliussen da Dagsavisen intervjuet henne.

Sverige: Hotelldrift og renhet

Våre naboer i øst har er i år representerte med en roman og en novellesamling. Novellene i Andrzej Tichys «Renheten» utforsker hva det vil si å være ren, og føre et rent språk. Sosialrealisme møter en flytende bevissthet, idet menneskene i novellene dras mot elendighet og ulykke.

«Strenga» av Johanne Lykke Holm følger en gruppe unge kvinner som jobber på hotell i en oppdiktet italiensk fjellandsby. Men hvorfor kommer det ingen gjester? Det drar seg til mot en fest, og noe alvorlig skjer.

Finland, Island, Færøyene, Åland

Resten av de nominerte til Nordisk råds litteraturpris for bøker utgitt i 2020 er:

Finland:

* Pajtim Statovci «Bolla» (roman)

* Heidi von Wright «Autofiktiv dikt av Heidi von Wright» (dikt)

Island:

* Andri Snær Magnason «Um tímann og vatnið» (roman)

* Guðrún Eva Mínervudóttir «Aðferðir til að lifa av» (roman)

Færøyene:

* Lív Maria Róadóttir Jæger «Eg skrivi à vátt pappír» (dikt)

Åland:

* Sebastian Johans «Broarna» (roman)

Musikkprisen

De nominert til Nordisk råds musikkpris er fra Norge jazz- og folkemusiker Stian Carstensen og operasopran Lise Davidsen.

Davidsen har gjort kometkarriere de siste par årene, og ble av The New York Times utpekt som «århundrets stemme».

– En pris gir selvtillit, motivasjon og støtte. Hvis jeg har en dårlig dag, kan jeg jo ta den fram og kikke litt på den, tenkte Davidsen da Dagsavisen intervjuet henne.

Her er resten av de nominerte i musikk:

Danmark: Jakob Kullberg, Theatre of Voices

Sverige: Studio Barnhus, Lena Willemark

Finland: Anu Komsi, Verneri Pohjola

Island: Þorgerður Ingólfsdóttir, Víkingur Ólafsson

Færøyene: Eivør Pálsdóttir

Grønland: Gerth W. Lyberth

Åland: Peter Hägerstrand

Barn og miljø

Her er Nordisk råds oversikt over de nominerte til barne- og ungdomslitteraturprisen, og til miljøprisen.

