Koronakrisen som politisk naturkatastrofe

På hvilken måte er koronakrisen politisk? Hvorfor rammet pandemien så skeivt? Kan vi komme tilbake til den gamle normalen eller bør vi helst skape en ny en? Den nye boka av Linn Stalsberg «Etter pandemien. Tanker om krise, kapitalisme og en ny hverdag» oppmuntrer oss til å rette et mer kritisk blikk mot det samfunnet vi lever i.

Linn Stalsberg er en utdannet sosiolog, forfatter og journalist. I 2019 ga Stalsberg «Det er nok nå» ut. I den diskuterte hun utfordringene ved det nyliberalistiske samfunnet. Så kom pandemien. Da dukket det opp enda flere spørsmål om samfunnet vårt. I den nye boka «Etter pandemien» analyserer Stalsberg hvordan det nyliberalistiske samfunnet fungerer, eller ikke fungerer under koronakrisen, og hvorfor vi i det hele tatt havnet i en pandemi.

– Jeg håper at boka kan få folk til å stille nye spørsmål og snakke om ting som var vanskelige å snakke om før pandemien. Vi må begynne der. Det er ikke sånn at en liten bok endrer verden, men den kan være et av mange frø vi kan så nå, om vi ønsker en annen normal der fremme. Så får vi håpe frøet gror og bidrar til endring på sikt, sier forfatteren.

En politisk naturkatastrofe

Stalsberg bruker begrepet til den israelske historikeren og professoren Yuval Harari og definerer pandemien som en politisk naturkatastrofe.

«Hvis vi tenker på uttalelsen fra Yuval Harari om at vi ikke lenger anser en pandemi som en naturkatastrofe, men som en politisk katastrofe, plasserer vi ubehaget på rett sted. Dette var ikke noe som “bare skjedde” utenfor vår kontroll. Det skjedde på grunn av noe innenfor vår kontroll» skriver hun i «Etter pandemien». Deretter etterlyser Stalsberg de politiske valgene som førte til pandemien, og snakker om hvordan de politiske løsningene på pandemien bare fremhever ulikheten i det globale samfunnet.

– Når det først er et virus i omløp må vi forholde oss til dette, og følge medisinske råd etter beste evne. Men vi må også være oppmerksomme på at løsningene på viruset er politiske – hva som stenges ned, hvorfor, hvordan, hvem som får støtteordninger, hvem som ikke får dem – det er politikk, og det skjer også om det er pandemi eller ikke, sier hun.

I boka si diskuterer Stalsberg forbruk, dyrevelferd, klimakrisen og markedsøkonomi.

Et mulighetsrom for forandring

Stalsberg oppfatter krisen som en mulighet til å omstille samfunnet. Og selv om omstillingen må skje gradvis, mener Stalsberg at vi kan fremkalle endringene ved å blant annet snakke høyt om det som er problematisk i samfunnet vårt.

– Jeg tenker at rett etter en krise så er det et mulighetsrom – et rom hvor vi kan diskutere ting på nytt, på nye måter. Og det er mange som vil inn i det mulighetsrommet, også de som ser sitt snitt til å skynde seg tilbake til det samfunnet som var. Samfunnet med markedsløsninger, privatiseringer og mer av den nyliberale kapitalismen vi har blitt vant til, sier Stalsberg.

Stalsberg fremhever at ikke alle vil skape den nye normalen med rettferdig økonomi, likestilling, og det er slett ikke alle som vil redde jordkloden heller. Forfatteren vil gjøre de maktkampene som foregår i verden mer tydelige.

– I det mulighetsrommet kommer det også inn politiske aktører som kan finne på å hevde at det å ta miljøhensyn, eller prioritere kvinners utdanning i land der det er nødvendig, alt dette kan bli en «luksus» nå som vi fortest mulig må få økonomien tilbake. Kampen om fortellingene kommer nå, og vi som ønsker en annen verden med en annen rettferdighet må også inn i dette mulighetsrommet og fortelle vår variant av virkeligheten. Vi kan for eksempel begynne å diskutere om det er på tide med en ny normal, og spørre om det kanskje var den gamle normalen som skapte krise i utgangspunktet? Nå må vi diskutere nye løsninger.

– Hvordan kommer den nye normalen til å se ut?

– Den kommer til å se ut akkurat samme som den var før, tror jeg, rundt det første hjørnet. Alle samfunnsendringer tar tid.

– Vi har alle gått på personlige tap i løpet av pandemien. Noen mer enn andre, ikke minst dem som har mistet noen til Covid-19. Men som samfunn så kan vi tillate oss å være litt optimistiske hvis vi våger å ta innover oss den virkeligheten pandemien har kastet flomlys over, og aktivt koble oss på menneskeverdet og naturen rundt oss.

