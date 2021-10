– Vi lever i et ekstremt pornofisert og sexistisk samfunn, mener sexolog, blogger og TV-kjendis Iselin Guttormsen

– Helt fantastisk! Surrealistisk, egentlig. Jeg våkna opp til en SMS fra Unni Lindell, som gratulerte med meg førsteplassen. Så raste det inn meldinger fra forlaget og mange andre. Så utrolig gøy!

Iselin Guttormsen sprudler i telefonen. Samme uka som boka hennes, «Iselin snakker om sex», kom i handelen, føyk den som en rakett rett inn på førsteplassen på bestselgerlista for sakprosa og fagbøker, såkalt «generell litteratur»

– Jeg er så takknemlig for alle som har kjøpt og lest boka. Førsteplassen vitner om at det fortsatt er behov for at vi prater om disse temaene, sier hun til Dagsavisen.

Sex er relasjoner

Iselin Guttormsen er sexolog, influenser og programleder for den populære podkasten G-punktet. Hun skriver bloggen iselinguttormsen.blogg.no, og har deltatt “Bloggerne”, “71 grader nord” og “Skal vi danse” på TV. Og nå er hun altså blitt forfatter i tillegg.

Sexolog, blogger, podkaster og TV-kjendis Iselin Guttormsen har skrevet boka «Iselin snakker om sex» (Veslemøy Vråskar)

I «Iselin snakker om sex» skriver hun personlig om at hun selv måtte bli voksen før hun klarte å se kjærlighet og sex og nærhet som noe fint. Hun forteller om erfaringene i ungdommen og det unge voksenlivet som gjorde at hun brukte tid på å komme dit. Hva hindrer oss i å være frie, seksuelle vesener, spør forfatteren, og bruker både egne erfaringer og historier hentet fra jobben som sexolog for å svare på det.

– Sex handler om relasjonen man er i, både til seg selv og til andre. Det handler om kjønnsroller. Om de patriarkalske holdningene som fortsatt pulserer i Norge. Det handler om medmenneskelighet, empati, og respekt – for forskjellige erfaringer, legninger, alt mulig annet. Folk tror at sex bare handler om sex. Så enkelt er det absolutt ikke, forklarer Guttormsen.

Feminisme

Siden seksualiteten vår formes og skapes og påvirkes både av det som skjer i et menneskes liv, og av samfunnet vi er del av, blir vi aldri ferdige med diskusjonen som sex, forklarer sexologen:

– En endring nå sammenlignet med bare få år tilbake, er at vi er blitt mer åpne for å snakke om feminisme enn vi var for bare ti år siden. Jeg tror at vi er kommet til et slags veiskille. På den ene siden har du dem som snakker om seksualisering og objektivering av kvinnekroppen. På den andre har du dem som mener at de selv har kontroll og makt over hvordan de framstår seksuelt – at de har en slags frigjort girlpower de kan bruke.

Sosiale medier

Sosiale medier gir begge gruppene en plattform.

– Sosiale medier har aldri vært så viktige, med så enorm påvirkningskraft, som i dag. Instagram er en versting for å bryte ned selvbildet for unge jenter. Så har vi Onlyfans, TikTok – og ikke minste pornoen. Den har utvikla seg fra noe man måtte kjøpe i et blad eller på TV, eller leie på film, til å være overalt. Ikke bare på egne pornosider på nett, men på vanlige sosiale medier. På Instagram, onlyfans – Twitter er verdens største pornoside. Vi får sex og kropp slengt i trynet konstant, også der og når vi ikke vil det.

Porno overalt

Det gjør «Iselin snakker om sex» viktig, mener sexologen.

– Det er rått med all kunnskapen om sex som fins tilgjengelig på nett. Men vi lever i et ekstremt pornofiksert og sexistisk samfunn. Det må vi prate om. For det skader barna våre, ungdommene våre, til og med voksne folk. Sex – som er noe så fantastisk og rått og vilt og deilig – kan også bli eller være noe negativt og depressivt og ødeleggende, både for individet og for en parrelasjon. Derfor er det ekstremt viktig å snakke sammen om det, sier Iselin Guttormsen.

Tabu og flaut

Selv om det er vanskelig. Selv om sex og porno er overalt, er det fortsatt tabu. Fortsatt flaut for mange.

– Det er så innmari intimt og privat! Når vi møter et nytt menneske, og er i ferd med å knytte en ny relasjon, prøver vi jo å vise oss fra vår beste side. Den polerte utgaven, som er fint kledd og barberer seg hver dag, og som ikke vil virke «vanskelig» eller «sær» i senga. Kanskje tør man ikke si fra med en gang om hva man tenner på og hva man ikke liker, og så føler man seg dum når det allerede har gått to-tre år fordi man ikke sa fra i starten. Mange låser seg i et hjørne fordi de syns det er flaut å ta opp ting med partner, sier Guttormsen.

Snakk sammen!

Det er der «Iselin snakker om sex» kommer inn i bildet.

– Jeg prøver å bryte den barrieren lite grann. Snakk sammen, er mitt råd. Det er lettere å åpne seg, både overfor en partner, en lege, en psykolog eller en annen terapeut, om man allerede har hørt om det man tenker på i en bok eller i en podkast. Det er det jeg ønsker skal skje, sier Iselin Guttormsen.

Unge og eldre

Hun har ikke fått noen anmeldelser av boka ennå.

– Det kan godt hende de blir dårlige. Men det spiller ingen rolle for meg. Jeg vil treffe leserne, og det vet jeg at jeg har gjort. Folk forteller meg at hele familien har lest boka. Tenåringer, foreldre, til og med besteforeldre. Så snakker de om det de har lest etterpå. Fantastisk fint! Jeg ville jo at boka skulle bli en døråpner for gode samtaler rundt egen kropp, seksualitet og nytelse, sier Guttormsen.

Kommentarfelt-grums

At akkurat det trengs, er det ingen tvil om. Se bare i kommentarfeltet hver gang noen sier noe personlig om sex:

– Jeg hadde nylig en artikkel i KK som handlet om sexlyst etter fødsel. Der fortalte jeg at jeg venta åtte måneder før jeg var klar for å ha sex igjen etter fødsel. I kommentarfeltet da artikkelen ble lagt ut på Facebook kommer flere av de strukturelle, patriarkalske samfunnsordningene fram. Holdninger som holder folk tilbake.

– For hva skrev de, særlig voksne og eldre? Jo, mange godt voksne menn kom med høhøhø-kommentarer av typen “ingen mannfolk klarer seg vel åtte måneder uten sex, di kjerring”. Som om deres maskulinitet var trua eller noe. Veldig mange andre skrev arrogante og nedlatende kommentarer av typen «fy f, så jæla uinteressant, tusen takk for info jeg ikke trengte». Og en del slo den gamle plata om at jeg bare er PR-kåt og prater om sex heeeele tida. Eh, ja, jeg er sexolog? Det er jobben min!

Takknemlige lesere

Men mellom alt det sure oppgulpet, kommer kommentarene som betyr noe for Iselin Guttormsen, og som gjør hele greia verdt det.

– «Takk for at du deler, det var livreddende for meg», skriver folk. Jeg forstår jo at de ikke ville dødd uten meg. De mener at livet endra seg på en positiv måte. Og da kjenner jeg at jeg driter i alle de negative kommentarene. De viser bare hvor langt vi har igjen. Hvor viktig det er å snakke ordentlig om disse tingene. Jeg vet dessuten at for hver person som skriver noe sånt i kommentarfeltet, er det mange som har det likt uten å tørre å skrive det. Målet mitt er at alle skal ha et sexliv som ikke er prega av plikt, men av et ekte ønske om å være intim med den du velger. Vi er ikke der ennå, sier Iselin Guttormsen, forfatteren av «Iselin snakker om sex».

