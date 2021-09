Oljeminister Tina Bru (H) synes historier er viktigere enn olje

Hva hadde gått tapt om ingen skrev eller leste bøker?

Halvor Finess Tretvoll fra Agenda Media stiller olje- og energiminister Tina Bru fra Høyre spørsmålet, i podkasten «Derfor skal du lese …»

– Alt! svarer hun spontant.

Er lesing viktigere enn om vi ikke hadde funnet olje? lurer Tretvoll, og får positivt svar.

– Det fins ingenting viktigere enn at vi leser og skriver og forteller hverandre historier. Det går ikke an å overdrive hvor ekstremt viktig det er, sier Bru.

Bodde i USA

I podkasten «Derfor skal du lese …» intervjuer Halvor Finess Tretvoll toppolitikere fra ulike partier om deres favorittbok. I tidligere episoder møter han Bjørnar Moxnes, Jonas Gahr Støre, Ingelin Noresjø, Anne Beathe Tvinnereim og Sveinung Rotevatn, mens Sylvi Listhaug står for tur.

Tina Bru (f. 1986) er førstekandidat på Rogaland Høyres liste til stortingsvalget. Hun har tatt med seg den amerikanske romanen «Drep ikke en sangfugl» av Harper Lee til studio. På originalspråket heter klassikeren fra 1960 «To Kill a Mockingbird»

– En bok som økte appetitten min for å lese, og som påvirket meg. Den gjorde noe med hodet mitt, sier Bru, og forteller at hun leste romanen på engelsk da hun var tolv år og bodde i USA.

N-ordet før og nå

«Drep ikke en sangfugl» er vanlig på pensumlistene i amerikansk skole. Det er også en bok som jevnlig utsettes for diskusjoner. Konservative krefter liker ikke hvordan hverdagsrasistene framstilles i boka, mens representanter for venstresida misliker at Harper Lee bruker n-ordet.

Hvordan stiller Tina Bru seg til å oppdatere språket i eldre verk, spør Finess Tretvoll, og nevner som eksempel at Pippi Langstrømpes pappa er omdøpt til «sydhavskonge» i nyere utgaver av Astrid Lindgrens bøker.

– Jeg er grunnleggende skeptisk. Skulle man virkelig gjort den jobben, kunne man tatt tak i nesten alt som er mer enn ti år gammelt. Litt av verdien i litteraturen er at den gir oss innblikk i hvordan ting var før. Alt var ikke perfekt. En del var skikkelig fælt, sier Bru, og utdyper:

– Vi ville ikke sagt ting sånn nå, men sånn var det før. Jeg tror det er viktig å lære hvor vi kom fra, for å vite hvem vi er. Jeg tror vi gjør oss en bjørnetjeneste ved å sensurere for mye. Jeg tror mer på å forklare. Barn skjønner mer enn du tror, sier Bru.

Yrkesdrøm

I podkasten snakker de også om rasisme før og nå, med utgangspunkt både i «Drep ikke en sangfugl» og Tina Brus egne erfaringer fra tida hun bodde i USA.

De snakker om en oppvekst som guttejente – og Bru røper drømmeyrket da hun var ung. Spoiler: Det var ikke politiker.

