Bøker i badstua også i år

«Vi trodde krisen var over», innleder litteraturfestivalen God natt, Oslo presseskrivet sitt, men «det viste seg at den skulle pågå en stund til».

– Nå skal vi videre! Uti havet og opp i skyene. Inn i litteraturen! konkluderer de.

Festivalen, som ble arrangert for første gang i 2018, skjer også i år på Salt på Langkaia i Oslo. En del skjer på scener inne og ute, noe inne i badstua.

Åpningen fredag står Bård Torgersen og Dario Fariello for, med opplesning, etter at Sivert Moe har varma opp festivaldeltakerne med liveinnspilling av sin podkast «Anger». Så følger en samtale mellom forfatterne Sandra Lillebø og Karoline Brændjord. Sistnevnte mottok både Tarjei Vesaas debutantpris og Kritikerprisen for debutdiktsamlingen «Jeg vil våkne til verden» i fjor, mens førstnevnte fikk gode kritikker for sin selvbiografiske romandebut, «Tingenes tilstand».

Karoline Brændjord (Mina Ræge)

Senere samme kveld møter Sandra Lillebø også Marit Eikemo, til en samtale om humor i litteraturen. Brit Bildøen, Espen Stueland og Agnar Lirhus skal snakke om økolitteratur, og Eirik Willyson og Martin Langlie bidrar med konsertperformance basert på Willysons roman «Odalen».

Sandra Lillebø (Helge Skodvin/Helge Skodvin)

I badstua hedres den svenske dramatikeren og forfatteren Lars Norén, før kvelden avrundes med «en slags konsert» med poet og musiker Eirik Havnes og komponist Peter Baden.

Lørdag ettermiddag er det på´an igjen med livepodkast ved Dramatikkens hus, der husdramatiker Ibrahim Fazlic samtaler med dramaturg Kristina Kjeldsberg. Poet Tone Hødnebø holder foredrag om poet Anne Carson, Yohan Shanmugaratnam og Anne Bitsch samtaler om rasisme, med utgangspunkt i sine respektive bøker «Vi puster fortsatt» og «Brorskapet».

Anne Bitsch har skrevet «Brorskapet», om nynazisters drap på 15-åringen Benjamin Hermansen i januar 2001. (Siri Øverland Eriksen)

Et panel bestående av Marjam Idriss, Camara Lundestad Joof og Kristina Leganger Iversen diskuterer oversettelse: Hvilken rolle spiller oversetterens bakgrunn for en gjendiktning? Marjam Idriss har oversatt Amanda Gorman til norsk.

Poet Sahah Zahid leser dikt akkompagnert av saksofonist Frøy Aagre, før etthjulssyklist Erlend Loe og psykolog Peder Kjøs snakker om hvor viktig det er å leke. I badstua hylles Astrid Lindgren med høytlesning, før festivalen rundes av med åttepersonsorkesteret Fieh.

