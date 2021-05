Se! En festival som ikke er avlyst!

– Jeg var festivalforfatter på Krimfestivalen i Oslo i uka før Norge stengte ned. Etter den tid har jeg, som veldig mange andre, vært innestengt, i godt over et år. Så dette er helt fantastisk, og veldig uvant, sier Tom Egeland til Dagsavisen.

Han har nettopp fått god kritikk for sin niende spenningsroman med arkeolog Bjørn Beltø, «Sølvmyntene».

Forfatter Tom Egeland har, som resten av Oslos befolkning, vært mye alene i året som har gått. Men nå kan det bli festival allerede til uka – om han bare husker hvordan man bestiller togbilletter og sjekker inn på hotell. (Mariam Butt/NTB)

– Det blir!

Nå skal Egeland dessuten delta på Norsk litteraturfestival, som etter alle solemerker faktisk går av stabelen – som en god, gammeldags, vanlig festival med fysisk frammøte – på Lillehammer, den 25. til 30. mai.

– Vi har håpet på og jobbet for en fysisk festival hele tida. Vi har nordisk fokus på programmet i år, og hadde håpet at det kom til å bli mulig å reise mellom de nordiske landene når vi kom så langt som til slutten av mai. Nå får de ikke lov å komme, selv med negativ test og karantene. Men vi har selvsagt funnet andre måter de kan delta på. Festival blir det! sier Marit Eikemo til Dagsavisen.

Hun er festivalens kunstneriske rådgiver og programansvarlige.

Forfatter Marit Eikemo er programansvarlig ved Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Hun skulle gjerne tatt imot sine nordiske gjester, men kan i det minste glede seg over at de deltar digitalt, og at mange norske forfattere og andre kunstnere dukker opp. (Terje Pedersen/NTB)

– Hva er «nordisk»?

Et lite utvalg av de nordiske gjestene på årets festivalprogram er islandske Bergsveinn Birgisson, finske Monika Fagerholm, danske Helle Helle, grønlandske Niviaq Korneliussen, samiske Elin Anna Labba, svenske Åsa Linderborg, danske Asta Olivia Nordenhof, islandske Jón Kalman Stefánsson, svenske Sara Stridsberg, danske Kirsten Thorup, og finske Kjell Westö.

– Vi syntes det var en fin tanke å ha nordisk fokus i år, siden koronatida har ført til økt fokus på forskjellene mellom de nordiske landene. Hva skiller oss, og hva er felles, spør vi, sier programsjef Marit Eikemo.

Dansk-kurdisk bjørnsonprisvinner

Vinneren av årets Bjørnsonpris, dansk-kurdiske Sara Omar, deltar også, selv om heller ikke hun får være fysisk til stede på Lillehammer for å motta prisen og holde tale. Sara Omar fikk prisen «for det bidraget hun har gitt gjennom sitt litterære virke til å løfte et viktig samfunnsproblem inn i den offentlige samtalen, med betydning langt utover det nordiske»

– Vi syns det er ekstra viktig å arrangere et møtested nå, at ikke alt blir digitalt. — Marit Eikemo, programsjef

– De aller fleste programpostene går som planlagt, på Lillehammer. I tillegg blir det noen innslag med digital deltakelse, med forfatterne fra nabolandene våre på skjerm. Men også det skjer live, ikke i opptak. Ofte som hybridløsninger, med noen på scenen og andre på skjerm, forklarer Eikemo.

– Viktig energi

Lista over norske forfattere, journalister og kunstnere som deltar på festivalen er lang. Forfattere som for eksempel Erika Fatland, Vigdis Hjorth, Jørn Lier Horst, Erlend Loe, Lars Mytting, Olaug Nilssen, Per Petterson, Tore Renberg, Finn Skårderud, Dag Solstad, Linn Ullmann er veteraner i gamet. Deltakere som for eksempel biskop Kari Veiteberg, krimdebutant Grethe Bøe, lyrikkfenomen Karoline Brændjord, artist og nå barnebokforfatter Sondre Lerche, er ferskere på litteraturscenen.

– Vi syns det er ekstra viktig å arrangere et møtested nå, at ikke alt blir digitalt. På en festival oppstår noe som ikke skjer andre steder. Det skapes nye refleksjonsrom, ideer, opplevelser. Veldig ofte skjer det også en helt spesiell dialog mellom stedet der festivalen utspiller seg, og det som presenteres. Mellom sted og forfatter og publikum. Energien som oppstår i møtet er uvurderlig også for utviklingen av ny litteratur og nye samarbeid., sier Marit Eikemo.

Hvordan funker ting, nå igjen..?

Den energien er neppe Tom Egeland den eneste som er klar for. Riktig nok åpner også Oslo for servering, skjenking og arrangementer med maks tjue deltakere fra og med den 26. mai – det blir likevel noe eget å dra ut av byen på festival.

Får Jørn Lier Horst og jeg lov å kjøpe mat? Inne? Eller blir vi stående utenfor en pølsebod? — Tom Egeland, forfatter

– Jeg satt og bestilte togbillett da du ringte. Det er så lenge siden sist at jeg måtte logge inn på ny og bekrefte min identitet og alt mulig i billett-appen. Litt som om verden er funnet opp på ny! Jeg håper bare jeg husker hvordan man gjør alt dette her, med å ta tog og sjekke inn på et hotell og møte folk og greier. Jeg har avtalt med Jørn Lier Horst at vi skal møtes og spise middag. Skal ikke utelukke at vi har lyst på en øl heller. Men hvordan funker egentlig det der igjen? Får vi lov å kjøpe mat? Inne? Eller blir vi stående utenfor en pølsebod? I Oslo er vi jo så vante med å møte stengte dører, at dette føles veldig, veldig uvant. Men deilig også! sier Tom Egeland.

Tviler litt ennå

Etter et år med det Egeland kaller «sammenhengende unntakstilstand» er det nesten vanskelig å tro helt på at Litteraturfestivalen på Lillehammer faktisk kan bli noe av.

– Koronatida har jo gått litt i faser. Arrangører rundt omkring i landet har tenkt at «om tre måneder går det nok fint med festival». Så jeg har blitt invitert, takka ja, lagt det inn i kalenderen – før kontrabeskjeden kommer: «Beklager, vi blir nødt å stenge ned». Så på en måte går jeg nok bare og venter på den avlysnings-meldingen også nå, sier Egeland.

Ekspertvelde

Festivalens programsjef Marit Eikemo holder normalt til i Bergen, der det har vært lov med mye av det som har vært stengt i Oslo – restauranter, skjenking og små arrangementer. Hun poengterer igjen at alle smitteverntiltak selvsagt blir nøye fulgt på Lillehammer, og at de følger nasjonale regler.

Koronaen har vært en øyeåpner for hva som er normalt, og for at det vi kaller vanlig og normalt, faktisk er gledelige privilegier — Tom Egeland, forfatter

Utover det preger covid-19 bare en liten del av festivalprogrammet.

– En programpost handler konkret om korona, og om hvordan ekspertveldet inntog i politikken har skapt forskjeller mellom de nordiske landene i koronatida, sier hun.

Mangfold

Langt flere poster handler imidlertid om mangfoldet i det nordiske:

– Hvordan forholdet forfatterne seg til den litterære tradisjonen, til sine respektive samfunn, og ikke minst til hverandre? Det blir fokus på norrøn kulturarv, særlig i Bergsveinn Birgissons hovedforedrag. I samarbeid med Universitetet i Oslo ser vi på vikingen som vår fremste merkevare, og hvordan populærkulturen aktiverer den norrøne kulturarven. Og så tar vi opp tråden fra språkmøtet Bjørnstjerne Bjørnson tok initiativ til i Stockholm i 1869, sammen med blant andre Ibsen, og snakker om det nordiske språklige fellesskapet, eller mangelen på et slikt, sier hun.

Korona som øyeåpner

Tom Egeland skal være med på et arrangement der skoleelever har stemt fram hvem de ville ha besøk av.

– Hyggelig og smigrende å bli valgt. Dersom koronaen begynner å slippe taket nå, går vi inn i en deilig fase, hvor det som før var helt normalt, nå framstår som et stort privilegium. Å få lov til å gå inn på en restaurant! Få mat og kanskje et lite glass! Sammen med venner og kollegaer! Det har vært science fiction det siste året. Sånn sett har koronaen vært en øyeåpner for hva som er normalt, og for at det vi kaller vanlig og normalt, faktisk er gledelige privilegier, sier han.

Litteraturfestivalen på Lillehammer starter tirsdag, og varer til søndag. I tillegg til den fysiske festivalen, fins det også en såkalt digital programløype, med strømmearrangementer som kan ses hvor som helst.

