Konge? Storting? Statsminister? Hvorfor ingen president?

– Summen av ting barn «burde» lære på skolen de timene lærerne har til rådighet, begynner å bli rimelig svær. Skolen trenger også andre arenaer å spille på. Derfor er det viktig at det finnes bøker som gir svar, som et supplement til skolen, sier Susanne Kaluza til Dagsavisen.

Hun er daglig leder av Stiftelsen Litteraturhuset, og forfatteren av flere bøker. Nå har hun skrevet en sakprosabok for barn: «Hvorfor har vi ikke president i Norge?».

Enkle ord

Boka har undertittelen «Og 52 andre ting du lurer på om politikk». Med enkle ord forklarer Susanne Kaluza hvordan det politiske systemet fungerer i Norge. Hvem bestemmer egentlig, og hvordan? Illustratør Leonard Furubergs tegninger støtter opp om og supplerer teksten.

– Barn lurer på de rareste ting. Av og til kan det være vanskelig å svare, selv om du tenker at du har en slags ide selv. For hvem bestemmer egentlig mest av statsministeren og Stortinget, for eksempel, og hvorfor får ikke barn stemme? I «Hvorfor har vi ikke president i Norge» prøver jeg å svare ordentlig på disse spørsmålene, i et enkelt og muntlig språk med ord også sjuåringer, eller barn som ikke har bodd så lenge i Norge, kan forstå, sier Kaluza, som selv har barn på sju, elleve og snart fjorten år.

Kunnskap

Litteraturhusets leder er selv aktiv politisk. Susanne Kaluza har startet flere politiske kampanjer, blant annet til forsvar for selvbestemt abort, og for likestilling og kvinnerepresentasjon i politikken.

– Det samfunnet vi har nå, har ikke kommet rekende på en fjøl. Folk har jobba for det. Ønsker vi at unger skal fortsette å jobbe for et bedre samfunn, må de forstå hvordan det fungerer. Hvem har makt, og hva kan du gjøre dersom du syns at noe er urettferdig?

– Jeg har veldig tro på kunnskap. Gjør folk dumme ting, er det veldig ofte fordi de mangler kunnskap. Siden jeg jobber på et litteraturhus, var det naturlig for meg å skrive en bok for å nå ut. Så håper jeg boka blir tilgjengelig på skolebibliotekene rundt omkring i landet.Jeg har veldig tro på kunnskap. Gjør man dumme ting, er det veldig ofte fordi man mangler kunnskap. Siden jeg jobber på et litteraturhus, var det naturlig for meg å skrive en bok for å nå flest mulig. Så håper jeg boka blir tilgjengelig på skolebibliotekene rundt omkring i landet.

Balanse

Hun er opprinnelig fra Drammen, men bor nå i Oslo. Der er hun innvalgt som vara for Arbeiderpartiet i bystyret. Men «Hvorfor har vi ikke president …» er politisk nøytral.

– Jeg lot folk jeg kjenner som jobber i ulike partier lese og komme med innspill, for å sikre at boka ble balansert. Sammen jobba vi for å finne gode og mest mulig nøytrale beskrivelser for eksempel av politiske partier, forklaringen om skatt, og EU-spørsmålet. Det skal være en bok du vil gi barna uavhengig av hvilket parti du heier på selv, sier Kaluza.

Engasjement

Det aller viktigste er engasjement. Da er representasjon et viktig stikkord. Leonard Furubergs tegninger viser unge og gamle, kvinner og menn, breie og smale, lyse og brune mennesker. Noen løper, noen sitter i rullestol. Noen er norske, andre berømtheter fra andre land.

­– Veldig mange av bøkene som fins, gjenspeiler ikke virkeligheten slik den er for barn som vokser opp nå. Jeg synes det er selvsagt at når jeg lager en bok i 2021 skal menneskene i boka skulle ha ulik kroppsfasong, hudfarge og funksjonsnivå. Ofte hvis det i det hele tatt er med folk i rullestol i barnebøker gjøres det et poeng ut av rullestolen. Jeg ville vise en miks av helt vanlige mennesker, slik samfunnet vårt faktisk er. Da vi skulle illustrere en republikk, tenkte vi først på Trump. Men han har for det første slutta, for det andre er det jo ikke sånn at vi trenger at flere tenker du må være en hvit aldrende mann for å bestemme. Så hentet vi inspirasjon fra India og Indira Gandhi i stedet, sier Kaluza.

Kongevalg

Og det er jo bokas store spørsmål. Hvorfor har vi ingen Trump i Norge?

– Haha, det er eksempel på et spørsmål som kan være litt vanskelig å svare på. Men det enkleste svaret er «fordi vi har valgt å ha konge». Vi hadde folkeavstemming i Norge hvor mer enn halvparten sa ja til å ha konge, derfor inviterte vi en dansk prins som het Carl til å bli kongen vår. Nå er det barnebarnet hans, Harald, som er konge. Hver gang noen på Stortinget har foreslått å bli republikk i stedet, har flertallet villet beholde kongen. Folket har altså valgt det selv, og det er jo litt fint å tenke på, sier Susanne Kaluza, forfatteren av «Hvorfor har vi ikke president i Norge – og 52 ting du lurer på om politikk».

