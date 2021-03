Bookerprisvinner trekker seg fra oversetterjobb etter hudfargekritikk

Over natta ble den amerikanske poeten Amanda Gorman et internasjonalt fenomen, etter at hun framførte diktet «The Hill We Climb» i innsettelsesseremonien for Joe Biden og Kamala Harris.

Poesien hennes skal nå oversettes til en lang rekke språk, inkludert norsk. Og nederlandsk.

I Nederland har imidlertid oversettelsen ført til krangel og konflikt – før arbeidet er begynt.

– Er det ikke, for å si det forsiktig, en tabbe å gi denne jobben til Marieke Lucas Rijneveld? Hen er hvit, ikkebinær, har ingen erfaring i dette feltet, men er ifølge forlaget liksom «drømmeoversetteren», spurte journalist og aktivist Janice Deul i en kronikk i den nederlandske avisa De Volkskrant.

Ifølge Deul burde forlaget valgt en oversetter som, i likhet med Gorman, er «slampoet, ung, kvinne, og unapologetically Black» – på norsk blir det noe sånt som «svart og stolt av det».

– Ubegripelig, det mener både jeg og mange andre som har delt smerte, frustrasjon, sinne og skuffelse i sosiale medier, skrev hun også.

Kritikken har fått Marieke Lucas Rijneveld til å trekke seg fra jobben. Selv om det ifølge det nederlandske forlaget Meulenhoff var Amanda Gorman selv som valgte Rijneveld, siden de begge har hatt litterær suksess i ung alder.

Teksten fortsetter under bildet av Marieke Lucas Rijneveld. Foto: NTB

Marieke Lucas Rijneveld (JEROEN JUMELET/AFP)

Gorman er 22 år, Rijneveld var 25 da romanen «De avond is ongemak» kom på nederlandsk i 2016. Forfatteren, som identifiserer som ikkebinær, fikk den internasjonale Bookerprisen for romanen, som i engelsk oversettelse heter «The Discomfort of the Evening».

– Jeg er sjokkert over oppstyret, og forstår at folk føler seg såra av at forlaget spurte meg, skriver Rijneveld.

– Jeg skulle med glede viet meg til å oversette Amandas arbeid, og jobbet for å ivareta hennes styrke, tone og stil. Men jeg innser at jeg ikke er i posisjon til å tenke og føle sånn, når så mange ikke er det. Jeg håper fortsatt at ideene hennes når så mange lesere som mulig, og deres åpne hjerter.

Det nederlandske forlaget har nå startet søket etter en eller flere nye oversettere som skal gjendikte Amanda Gorman til nederlandsk.

