Hunter Biden skriver om rus og oppvekst

I april kommer Joe Bidens eldste sønn, Hunter Biden, med sin selvbiografi. I norsk oversettelse, som kommer på likt som originalen «Beautiful Things», får den tittelen «Alt det vakre».

Ifølge Hunter Bidens amerikanske forlag Gallery Books, og hans norske forlag Cappelen Damm, handler «Alt det vakre» særlig om hvordan Hunter begynte med stoff etter at broren Beau døde av hjernekreft i 2015.

- Jeg kommer fra en familie som er blitt sammensveiset av tragedier og knyttet til hverandre med en særegen, usvikelig kjærlighet, skriver Hunter Biden i selvbiografien.

Han forteller om hvor vanskelig det var å bli rusfri igjen. Dessuten om oppveksten i en spesiell familie.

President Joe Biden mistet sin første kone og ettårige datter Naomi i en bilulykke i 1972. Sorgen preget ham selvsagt enormt, slik den også preget de to gjenlevende sønnene Beau og Hunter.

Joe oppdro guttene som alenefar, før han møtte sin nåværende kone Jill. Det var ikke standard på 1970-tallet.

Da Joe Biden stilte som presidentkandidat mot Donald Trump, var sønnen Hunter mål for flere av Trumps svertekampanjer.

Han hadde nemlig fått jobb i styret for det ukrainske gasselskapet Burisma i 2014, samtidig som Joe Biden var visepresident under Barack Obama. Det fikk Trumps folk til å hevde at Hunter var korrupt og utnyttet pappas stilling.

Det første forsøket på å avsette Trump ved å stille ham for riksrett, i 2019, hadde denne konflikten som bakgrunn. Opposisjonen i Representantenes hus fant ut at Trump hadde presset Ukrainas president til å prøve å grave fram dritt på Biden, hans motstander i kampen om presidentjobben.

I juni 2020 opplyste ukrainske myndigheter at de ikke hadde funnet noen tegn på ulovligheter begått av Hunter Biden da de undersøkte selskapet Burisma. Trump har også anklaget Hunter Biden for skattesvindel, noe Biden nekter for.

– Sjelden har en sittende president og hans familie blitt skildret så hudløst og så kjærlig fra innsiden, skriver Cappelen Damm i sin pressemelding, og siterer forhåndsros fra forfatterne Stephen King og Dave Eggers.

Bøker fra innsiden av presidentfamilier er imidlertid ingenting nytt. For eksempel skrev Donald Trumps sønn, Donald Trump Jr., to bøker mens pappa var president.

Den norske oversetteren av «Alt det vakre» er Eve-Marie Lund.