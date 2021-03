Nå fortsetter «Game of Thrones»-sagaen

Det skulle et år i mer eller mindre isolasjon til for at forfatteren George RR Martin kunne overkomme skrivesperren og fortsette på sjette bindet av sitt mastodontprosjekt «En sang om is og ild», fantasysagaen som TV-serien «Game of Thrones» bygger på.

Det er britiske NME som skriver at Martin selv i et blogginnlegg innrømmer at «2020 er det beste året» så langt siden han startet på romanen, som er den sjette av i alt sju planlagte titler.

Les også: En mørk og brutal TV-suksess

Korona-isolasjonen

Den engelske tittelen på boken er «The Winds Of Winter». Den forrige boken i serien, på norsk kalt «Dragenes dans», kom så langt tilbake som i 2011, og siden har fansen ventet gjennom både en av tidenes mest populære TV-serier og en rekke sideprosjekter, som romanen «Ild og blod». Handling i denne fant sted noen hundre år forut for begivenhetene i det fiktive Westeros som en hel verden lærte å kjenne gjennom HBO-serien. Boken kom i 2018, men siden har det vært stille.

Nå har han imidlertid overkommet skrivesperren, og hevder at han har fått unnagjort «hundrevis på hundrevis» av sider i løpet av 2020. Han skriver på bloggen at han tror det er den påtvungne isolasjonen som følge av koronaviruset som har sporet han videre i arbeidet. «Men det kan også hende at jeg bare har fått flyten, noen ganger får jeg det».

Les også: Her er de neste Fantasy-kjempene

Ingen deadline

Noen sluttdato for romanen en «hel verden» går og venter på, vil han imidlertid ikke love. Klok av skade sier han: «Hvis jeg gjør det er det alltid noen drittsekker på internett som tar det som et løfte, og korsfester meg om jeg ikke leverer til deadline. Men jeg vil si at jeg er håpefull», sier George RR Martin.

Imens er strømmekanalen HBO i gang med en spin-off av «Game of Thrones»-serien som foreløpig har tittelen «House of the Dragon». Den skal bygge på historiene som dannet «Blod og is»-romanen og foregriper handlingen som fikk en hel verden til å benke seg foran TV-skjermene.