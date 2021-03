Her er årets kritiker-favoritter

– Det som også har vært veldig fint, har vært at så mange andre lesere, også utenom kritikerne, har fortalt meg at de likte boka. Mange av dem før det ble så mye oppstyr rundt den. Jeg prøver å huske at oppmerksomhet ikke bare er tilfeldig, sa Karoline Brændjord til Dagsavisen før jul.

Les hele intervjuet her: – Jeg ble adoptert som baby, og vokste opp på en gård på Frogner på Romerike, med to foreldre. Min biologiske mor tok livet sitt.

Da hadde debut-diktsamlingen hennes, «Jeg vil våkne til verden», fått kjempegode kritikker. Nå er den dessuten nominert til intet mindre enn to av landets gjeveste litterære priser: Kritikerprisen og Tarjei Vesaas' debutantpris.

Kritikerprisen for beste voksenbok

Kritikerprisen deles ut av Norsk Kritikerlag, fag- og interesseorganisasjonen for norske litteraturanmeldere. Årets pris deles ut den 4. mars.

De fire nominerte i klassen for skjønnlitteratur for voksne er:

Karoline Brændjord for «Jeg vil våkne til verden»

Jon Fosse for «Eg er ein annan. Septologien III–V»,

Beate Grimsrud for «Jeg foreslår at vi våkner»

Vigdis Hjorth for «Er mor død».

Tungt felt

Alle fire har gjort seg tydelig bemerket også tidligere. Vinner Vigdis Hjorth, blir det hennes fjerde Kritikerpris, etter prisene for «Jørgen + Anne er sant», «Leve posthornet» og «Arv og miljø».

Også Beate Grimsrud har fått Kritikerprisen før, for «En dåre fri». Hun døde av kreft i juli 2020, og ble i november første forfatter til å motta Brageprisen posthumt, for «Jeg foreslår...».

Les mer: Beate Grimsrud hadde dysleksi. Kanskje er det en av grunnene til at hun var så unik som forfatter, skriver Mode Steinkjer i minneordet henne

Jon Fosse har blant mye annet mottatt Nordisk råds litteraturpris for «Andvake»-trilogien, og var en av finalistene til den internasjonale Booker-prisen for første bind av «Septologien».

Les anmeldelse av «Septologien III-IV»: Et storverk i verdenslitteraturen

Debutant Karoline Brændjord har med andre ord havnet i sterkt selskap, med nominasjonen av diktsamlingen «Jeg vil våkne til verden». For denne er hun også nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris.

Vesaas' debutantpris

Juryen der, som består av Forfatterforeningens litterære råd, har i år valgt å nominere hele fem debutanter, fordi «2020 etter juryens mening inneholdt usedvanlig mange sterke og løfterike nye stemmer».

De fem er

Karoline Brændjord for «Jeg vil våken til verden»

Bruno Jovanovic for «Etter hvert vil øynene venne seg til mørket»

Simen K. Nielsen for «Incunabula»

Sarah Smith Ogunbona for «Globus»

Malin C. M. Rønning for «Skabelon».

Prisen skal gå til en debutant under 35 år, og offentliggjøres den 19. mars.

Les mer: Flyvertinne-yrket framstår så glamorøst, men er det egentlig ikke, sier Sara Smith Ogunbona om «Globus»

Vinneren av Kritikerprisen for voksenbok stemmes fram av Kritikerlagets medlemmer. Det deles også ut Kritikerpriser i tre juryerte klasser. Her er de nominerte:

Beste sakprosabok for voksne:

Bjørn Hatterud: «Mjøsa rundt med mor. Ei livsreise»

Karin Haugen: «Det golde landet, Et essay om barnløshet, biologi og frihet»

Mari Jonassen: «Norske kvinner i krig 1939–1945»

Anne Sverdrup-Thygeson: «På naturens skuldre. Hvordan ti millioner arter redder livet ditt»

Beste oversettelse:

Gunvald Axner Ims: «Felâtun Bey og Râkim Efendi» av Ahmet Mithat

Ika Kaminka: «Hyllest til halvmørket» av Jun'ichirō Tanizaki

Margunn Vikingstad: «Linjeskift – skriftblad frå fabrikken» av Joseph Ponthus

Pål H. Aasen: «Pariseren eller Al-Barisi» av Isabella Hammadn

Beste barne- og ungdomsbok: