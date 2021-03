Amanda Gorman klatrer videre

Den 22 år gamle poeten Amanda Gorman fikk mange fans over hele verden da hun framførte diktet sitt, «The Hill We Climb», på innsettelsseremonien for Joe Biden og Kamala Harris den 20. januar.

Nå kan hun nå enda flere.

Neste post på Gormans program er nemlig å lese dikt på finalen i den amerikanske football-ligaen, Super Bowl, årets kanskje største høydepunkt innen amerikansk idrett.

Mens Biden/Harris-seremonien hadde 33,8 millioner TV-seere, nådde fjorårets football-finale 99,9 millioner TV-seere.

Modell

Etter innsettelsesseremonien, der Amanda Gorman stilte i knallgul Prada-kåpe og glitrende rød hårbøyle over nyflettet hår med gullperler i, ble det kjapt kjent at Amanda Gorman også har signert kontrakt med et modellbyrå.

Også Kamala Harris' bonusdatter Ella Emhoff, som stilte i en Miu Miu-kåpe med glitrende paljetter på skuldrene, fikk modellkontrakt med samme byrå etter seremonien.

På norsk

Også her hjemme har flere forlag vært svært interesserte i å innlemme Amanda Gorman i stallen.

Nylig kunne Gyldendal melde at de blir poetens norske forlag, og allerede har startet arbeidet med å få bøkene hennes med på årets høstlise. Det gjelder barneboka «Change Sings», diktsamlingen «The Hill We Climb», og en gavebokversjon av akkurat innsettelsesdiktet.

– Noen ord, setninger og bøker har en kraft som kan forandre verden til et bedre setd. Amanda er i besittelse av en slik unik kraft, og vi er stolte og begeistret over å utgi henne i Norge, sa forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen i en pressemelding da nyheten ble kjent.

Finalediktet

Finalen mellom de amerikanske football-lagene Kansas City Chiefs og Tampa Bay Buccaneers starter søndag 7. februar cirka klokka 18.30 i Florida, altså rundt 00:30 norsk tid. Mye av underholdningen, inkludert Amanda Gormans diktlesing, er i forkant av avspark.

Ifølge NPR vil Amanda Gormans nye dikt hylle tre amerikanere som alle representerer viktig innsats i det amerikanske samfunnet generelt, og i kampen mot korona spesielt: Trimaine Davis har i flere tiår jobbet for at flere afrikansk-amerikanere skal få universitetsutdannelse; Suzie Dorner koordinerer sykepleiere ved et sykehus; mens James Martin har jobbet frivillig med tidligere marinesoldater for å gi videregående-elever bedre fritidstilbud.

Sang og reklame

Selv om Super Bowl åpenbart er et idrettsarrangement, er kvelden også spekket med kulturinnslag i mange sjangere.

Årets pauseunderholdning blir det The Weeknd som står for, rundt 02:30 natt til mandag 8. februar norsk tid.

Før avspark vil Eric Church og Jazmine Sullivan synge den amerikanske nasjonalsangen sammen, en ære de deler med artister som Pink, Lady Gaga og Whitney Houston. Sangeren H.E.R. vil framføre «America the Beautiful».

Super Bowl er også kvelden for mange og lange reklamefilmer, mange har dem har premiere denne kvelden.