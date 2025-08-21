Bob Hund på Sentrum Scene: Sterk begynnelse på slutten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Sangeren i Bob Hund er som alltid maskert, så ingen skal vite hvem han er. Liksom! Han er ikke å ta feil av. Det er Thomas Öberg. En av rockens morsomste forgrunnsfigurer. Etter at jakka er kastet strutter han rundt i stripete genser, struter av ei vinflaske og ser ut som han har rømt fra et eller annet.

Men først starter han kvelden med en «markedsundersøkelse». Hvor mange har sett Bob Hund før? Det er en del. Hvor mange skal se Bob Hund for første gang? Det er omtrent like mange. Hvor mange skal se Bob Hund for siste gang? Her merker vi at usikkerheten brer seg i salen. All erfaring med avskjedskonserter tilsier at vi kommer til å se Bob Hund igjen når det har gått noen år. All erfaring med Bob Hund tilsier imidlertid at vi aldri kan være sikre på noe som helst. Men de skal i alle fall ha takk for de 30 årene som har gått så langt.