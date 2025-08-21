Musikk
Bob Hund på Sentrum Scene: Sterk begynnelse på slutten
Den svenske gruppa Bob Hund er i Oslo for siste gang. Den første av tre avskjedskonserter var en bekreftelse av hvorfor de fikk så mange gode venner her i landet.
Bob Hunds første av tre avskjedskonserter i Oslo hadde alt fra følsom poesi til full dansefest på scenen.
Geir Rakvaag
Sangeren i Bob Hund er som alltid maskert, så ingen skal
vite hvem han er. Liksom! Han er ikke å ta feil av. Det er Thomas Öberg. En av rockens morsomste forgrunnsfigurer. Etter at jakka er kastet strutter han
rundt i stripete genser, struter av ei vinflaske og ser ut som han har rømt fra
et eller annet.
Men først starter han kvelden med en «markedsundersøkelse».
Hvor mange har sett Bob Hund før? Det er en del. Hvor mange skal se Bob Hund
for første gang? Det er omtrent like mange. Hvor mange skal se Bob Hund for
siste gang? Her merker vi at usikkerheten brer seg i salen. All erfaring med
avskjedskonserter tilsier at vi kommer til å se Bob Hund igjen når det har gått
noen år. All erfaring med Bob Hund tilsier imidlertid at vi aldri kan være sikre på noe
som helst. Men de skal i alle fall ha takk for de 30 årene som har gått så
langt.