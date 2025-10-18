Blodfattig motorsagmassakre

Den maktsyke generalen i skotske kong Duncans hær, Macbeth (Ola G. Furuseth), og hans enda mer maktsyke kone Lady Macbeth (Marian Saastad Ottesen), skaper et vanvittig blodbad etter at Macbeth har blitt spådd av tre hekser å skulle overta den skotske tronen. Her må alle menneskelige hindringer av veien. I høstens oppsetning på Nationaltheatret bruker Macbeth helst motorsag, og til slutt vasser han i så mye blod at han synes det er like tungt å snu som å gå videre.

Ekteparet Macbeth er imidlertid ikke skånet for tvil og anger, og når hun snart dør for egen hånd og en spådom sier at Macbeths egen død kan være forestående, er det åpenbart at deres plan har feilet. Til slutt får landet en ny konge, Duncans sønn Malcolm (Alfred Ekker Strande), men på Nationaltheatret står både han og de andre gjenlevende igjen med blod rundt munnen. For så brutal er maktens spill her.

«Macbeth» skal være William Shakespeares både blodigste og korteste tragedie. I høstens oppsetning på Nationaltheatrets hovedscene spiller tragedien seg imidlertid ut over tre og en halv langdryge timer. Flere av scenene virker mer som pliktløp enn som inspirert teaterkunst, og uinspirert er i grunn en merkelapp som kan passe på hele forestillingen. Man skal være veldig Shakespeare-interessert for å kjenne at disse timene gir uttelling.