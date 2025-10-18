Blodfattig motorsagmassakre
Shakespeare møter fantasiløst tysk regiteater i en noe livløs «Macbeth»-tolkning på Nationaltheatrets hovedscene.
Ola G. Furuseth spiller generalen Macbeth i Marius von Mayenburgs «Macbeth» på Nationaltheatret.
Foto: Lars Opstad
Teateranmeldelse
Den maktsyke generalen i skotske kong Duncans hær, Macbeth
(Ola G. Furuseth), og hans enda mer maktsyke kone Lady Macbeth (Marian Saastad
Ottesen), skaper et vanvittig blodbad etter at Macbeth har blitt spådd av tre
hekser å skulle overta den skotske tronen. Her må alle menneskelige hindringer
av veien. I høstens oppsetning på Nationaltheatret bruker Macbeth helst
motorsag, og til slutt vasser han i så mye blod at han synes det er like tungt
å snu som å gå videre.
Ekteparet Macbeth er imidlertid ikke skånet for tvil og
anger, og når hun snart dør for egen hånd og en spådom sier at Macbeths egen
død kan være forestående, er det åpenbart at deres plan har feilet. Til slutt
får landet en ny konge, Duncans sønn Malcolm (Alfred Ekker Strande), men på
Nationaltheatret står både han og de andre gjenlevende igjen med blod rundt
munnen. For så brutal er maktens spill her.
«Macbeth» skal være William Shakespeares både blodigste og
korteste tragedie. I høstens oppsetning på Nationaltheatrets hovedscene spiller
tragedien seg imidlertid ut over tre og en halv langdryge timer. Flere av
scenene virker mer som pliktløp enn som inspirert teaterkunst, og uinspirert er
i grunn en merkelapp som kan passe på hele forestillingen. Man skal være veldig
Shakespeare-interessert for å kjenne at disse timene gir uttelling.