– Vi jobber med et nytt utstillingsprosjekt for sommeren på Tøyen. Men den er ennå ikke laget ferdig, så jeg kan ikke si noe om enkeltverk nå, sier Munch-direktør Stein Olav Henrichsen, som selvsagt er fullt klar over at Edvard Munchs «Skrik» og «Madonna» er blant Norges aller største kultur-attraksjoner. Likevel kan han ikke love her og nå at turistene skal få se «Skrik» på Oslo-museet i sommer. Selv om de planlegger en ny sommerutstilling som de må få laget i løpet av våren.

Les også: Åpningen av Munchmuseet utsettes

Ny plan

«Skrik» hang oppe på Munchmuseet på Tøyen fram til januar som en del av den pågående avskjedsutstillingen «Alt det vi eier». Nå i januar ble den pakket ned i påvente av flyttingen til Lambda som etter planen skulle ha åpnet denne våren.

– Vi skal strekke oss så langt vi kan. Å lage en så stor utstilling på kort tid, er krevende. Men vi skal se hva som er mulig å få til, sier Henrichsen om å få med «Skrik».

– Vi skulle egentlig vært i gang med flytting akkurat nå. Nå må vi legge en ny plan, og få oversikt over konsekvenser, så alle detaljer er ikke på plass enn, sier Henrichsen til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ny åpningsdato

Nå har det gått en uke siden Oslo kommune måtte gå ut og fortelle at det nye Munchmuseet likevel ikke kan åpne før sommeren, slik planen var. I stedet blir det åpning «på høsten en gang», som Henrichsen formulerer det.

– Men jeg håper vi skal få satt ny åpningsdato i april, sier han til Dagsavisen om når museet kan annonsere den endelige åpningsdatoen.

Helt siden i fjor høst har Munchmuseet fått signaler om at overtakelsen av bygget fra entreprenør til byggherre kanskje kunne bli forsinket. Det skyldes blant annet manglende leveranse av brann- og sikkerhetsdører, samt manglende ytelse og ikke tilfredsstilt stabil drift på klimasystemene, som det het i pressemeldingen. Det er Bodø-selskapet Rapp Bomek som har hatt ansvaret for produksjonen av disse dørene, men i høst kom meldinger om at selskapet var i økonomiske trøbbel. Dermed er åpningen av to store signalbygg, Munchmuseet og Nasjonalmuseet, forsinket av samme grunn: Manglende leveranser av brann- og sikkerhetsdører, fra samme firma. Nasjonalgalleriet stengte dørene for over et år siden, og åpningen av det nye Nasjonalmuseet ved Rådhusplassen er som kjent utsatt til 2021. Ingen har fått se Nasjonalmuseets bilder, inkludert en versjon av Munchs «Skrik», siden 13. januar i fjor.

Jobbes på spreng

Munchmuseet derimot, har holdt åpent hele tida. Og det vil de fortsette med. Den opprinnelige planen var å åpne det nye museumsbygget med en ny utstilling, og så flytte hele resten av museet etter åpningen.

– Vi kommer til å holde oss til den planen, og vi kommer til å holde åpent fram til åpningen av det nye museet i Bjørvika, sier Henrichsen.

– Nå jobbes det på spreng med å løse de utfordringene som førte til forsinkelsene. Mens vi jobber med å endre alle planer, blant annet ved å lage en ny utstilling som kan stå i sommer på Tøyen. Både lokalbefolkningen og turistene skal få et godt tilbud de kan glede seg over, lover Henrichsen, og legger til:

– Men det er for tidlig å si hva dette tilbudet kommer til å inneholde, sier han.

– Ekstra trøkk

Oslos kulturbyråd, Rina Mariann Hansen, er først og fremst glad for at Munchmuseet kan holde åpent med et publikumstilbud gjennom hele sommeren, på tross av forsinkelsen. Hun er glad de valgte «åpne først, flytte etterpå»-løsningen.

– Dermed kan vi bare forlenge utstillingen på Tøyen gjennom sommeren. Nasjonalmuseet stengte jo for over et år siden, og vi merket et ekstra trøkk av turister og besøkende på Munchmuseet i fjor sommer på grunn av det. Jeg er sikker på at det blir et bra tilbud på Tøyen også denne sommeren, og det er vel ennå for tidlig å si hvilke bilder som er mulig å få med. Men folk vil uansett få oppleve Munchs kunst, sier Hansen.