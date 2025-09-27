Blikkontakt med Ambrosia Tønnessen
Hvordan skal vi unngå at kvinnelige kunstnere blir glemt? Vigelandmuseets utstilling med Norges første kvinnelige skulptør, Ambrosia Tønnesen, er én måte.
Ambrosia Tønnessen var en dyktig portrettør. Her viser hun skulpturer av Generalkonsul Christian Børs (fra venstre); Ole Bull; J.C. Dahl; Anna Børs; og Edvard Grieg (foran).
Foto: Synnøve des Bouvrie / Kode
De fleste nordmenn vet hvem Gustav Vigeland er. Et flertall
av dem som er interessert i kunst vil nikke gjenkjennende til navn som Arnold
Haukeland og Kristian Blystad. Men hvor mange kan nevne én kvinnelig, norsk
skulptør? Det er ikke det minste rart om du ikke har hørt om Ambrosia Tønnesen.
Du visste antagelig ikke at det er hun som har laget statuen av nasjonalikonet
J.C. Dahl, maleren som troner over inngangen til det staselige museumsbygget
Permanenten i Bergen sentrum?
Det er ikke meningen å disse leserne, men faktum er at
kunsthistorien er full av hull. Og det er først og fremst kvinnene som står
utenfor den etablerte historiefortellingen.
I dag kan det se ut som kvinnene dominerer i kunstfeltet,
med et flertall blant kunststudentene og kvinnedominans blant ansatte i
kunstinstitusjoner og museer. Men vi skal ikke langt tilbake før vi finner at situasjonen
var stikk motsatt. Da Ambrosia Tønnessen (1859–1948) tok sin utdannelse som
billedhogger hadde ikke kvinner adgang til kunstakademiene. Sett fra vår tid
fremstår det som et merkverdig paradoks at mennene som slapp inn skulle se på
og gjengi nakne (kvinne-)kropper, mens kvinner ikke ble ansett skikket til å se
og studere det samme.