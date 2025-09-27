Blikkontakt med Ambrosia Tønnessen

De fleste nordmenn vet hvem Gustav Vigeland er. Et flertall av dem som er interessert i kunst vil nikke gjenkjennende til navn som Arnold Haukeland og Kristian Blystad. Men hvor mange kan nevne én kvinnelig, norsk skulptør? Det er ikke det minste rart om du ikke har hørt om Ambrosia Tønnesen. Du visste antagelig ikke at det er hun som har laget statuen av nasjonalikonet J.C. Dahl, maleren som troner over inngangen til det staselige museumsbygget Permanenten i Bergen sentrum?

Det er ikke meningen å disse leserne, men faktum er at kunsthistorien er full av hull. Og det er først og fremst kvinnene som står utenfor den etablerte historiefortellingen.

I dag kan det se ut som kvinnene dominerer i kunstfeltet, med et flertall blant kunststudentene og kvinnedominans blant ansatte i kunstinstitusjoner og museer. Men vi skal ikke langt tilbake før vi finner at situasjonen var stikk motsatt. Da Ambrosia Tønnessen (1859–1948) tok sin utdannelse som billedhogger hadde ikke kvinner adgang til kunstakademiene. Sett fra vår tid fremstår det som et merkverdig paradoks at mennene som slapp inn skulle se på og gjengi nakne (kvinne-)kropper, mens kvinner ikke ble ansett skikket til å se og studere det samme.