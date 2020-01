Les også: Hva tror du skjer i 2020? Delta i Årets profet her

Året vi i dag legger bak oss var åpenbart ikke lett å spå, i hvert fall var det uvanlig langt mellom de virkelig høye resultatene i Dagsavisens årlige «Årets profet»-konkurranse. Da skal vi ikke dvele lenge med vedkommende som utraderte hele kulturkategorien ved å ikke svare på et eneste spørsmål, bare minne om at det er bortkastet bruk av frimerker om man postlegger kupongen ubesvart. Dagsavisens «Årets profet»-for 2020 kan fortsatt sendes inn, og du finner kupongen både i papirutgaven og elektronisk på dagsavisen.no. Vinnerkupongen for 2019, som ble trukket ut blant dem som hadde 26 rette av i alt 30 mulige, var for øvrig sendt inn elektronisk av Asbjørn Nilsen, bosatt i Drøbak.

2019-kupongen.

Feilfritt

– Nei takk, jeg skal ikke kjøpe noe, jeg har det jeg trenger, melder årets profet når telefonen kommer, men blir straks blidere når han får høre at han har vunnet Dagsavisens årlige kunnskapskonkurranse.

– Det tror jeg må være første gangen, sier Nilsen, men setter grensen ved bilde av seg selv i avisen. Det vil han ikke ha.

80-åringen flyttet til Drøbak da huset de bodde i ble for stort noen år etter at han ble pensjonert, da fra stillingen som HR-direktør i den norske avdelingen av et amerikansk IT-firma som siden har skiftet navn. At han opprinnelig ikke er fra Drøbak greier han på ingen måte å skjule.

– Født og oppvokst i Bergen, smeller det kontant fra Nilsen, som innrømmer at han ikke kan huske å ha vunnet noe før.

– Jeg pleier ikke å vinne i det hele tatt, men så pleier jeg heller ikke spille, sier han, men røper i samme setning at 2020-kupongen i Dagsavisens tradisjonsrike «Årets profet»-konkurranse allerede er utfylt.

Finlesing av 2019-bevarelsen som brakte han helt til topps viser at vinneren kom så høyt blant annet fordi han svarte feilfritt i både Utenriks- og Kultur-kategorien.

– Er det kunnskap som ligger bak eller ren magefølelse?

– Nei, jeg tipper det er en blanding. Skal man se ett år fram i tid må du tippe, og du kan vel si at når det gjelder kultur må det ha vært mest flaks, sier Nilsen, som i motsetning til de fleste tippet nei på spørsmålet om hvorvidt Sigrid skulle bli Årets spellemann. Han hadde også tro på at Trine Skei Grande holdt kulturministerposten året ut.

Justisministerne

I kategorien norsk politikk og samfunn holdt han hodet kaldt når det gjelder riving av Y-blokken, og han tippet rett på de fleste endringene innen regjeringen, bortsett fra spørsmålet om hvorvidt vi skulle få en ny justisminister. Her svarte han nei, men i mars ble Jøran Kallmyr utnevnt til ny justisminister etter Tor Mikkel Wara.

– At det ble enda en ny justisminister burde jeg ha tenkt meg, sier Nilsen og humrer, men legger til: – Det må være en blanding av flaks, fordi mange av disse tingene er vanskelig å forutse. Det så ut til at den forrige justisministeren satt trygt, men det er umulig å forutse slike ting som skjedde i privatlivet, sier han om saken hvor Waras samboer ble siktet for hendelser i kjølvannet av teateroppsetningen «Ways of Seeing».

– Å forutse slike ting handler om marginer, sier Nilsen, som fikk merke marginene også innen kategorien Sport, der han hadde tre av sine i alt fire feil. Han var også med rette skeptisk til norske sportsutøveres innsats i VM på ski, men ble i likhet med de aller fleste litt for ivrig på spørsmålet om hvorvidt brødrene Ingebrigtsen skulle ta gull på en eller flere av løpedistansene i Friidretts-VM – og Ole Gunnar Solskjærs «stayerevne» som Manchester United-manager.

At Norges herrelandslag i fotball ikke greide å kvalifisere seg til sommerens EM i løpet av 2019, fikk han rett på.

– Pensjonisttiden går med på å følge med på barnebarn og fotball, sier han selv.

Fotball-EM

– Vi stiller det samme spørsmålet i 2020-utgaven av Årets profet. Kommer Norge til fotball-EM?

– Nå har jeg jo allerede fylt ut 2020-kupongen, men ... Nei, jeg tror ikke det.

– Opptellingen av Årets profet kan tyde på at 2019 var et vanskelig år å spå. Hva tenker du om året som har gått?

– Generelt har dette året vært urolig internasjonalt, med blant annet handelsavtaler med Kina og hvordan resultatet i England omkring Brexit har vært vanskelig å forutse gangen i, sier Nilsen.

I 2020-utgaven av «profeten» spørres det også fortsatt om Sigrid blir årets Spellemann, mens politisk interesserte kan grunne på rokeringer i regjeringskabalen. Nobelprisen, Michelin-stjerner og fotball-EM er også med, uten at det nødvendigvis blir lett. Det var det heller ikke i år. For eksempel tippet Asbjørn Nilsen ja på 2019-spørsmålet om Daniel Craig kommer til Norge som en del av innspillingen av den nye James Bond-filmen, som fikk hele 47 millioner kroner over insentivordningen til å spille inn scener i Norge. Det måtte vi gi han rett på, i likhet med dem som svarte nei.

Spørsmålet viser at man fortsatt kan spørre mer enn ti vise kan svare, og enda vanskeligere blir det når de vise ikke engang vil svare, slik tilfellet er med blant andre produksjonsteamet bak innspillingen av den 25. James Bond-filmen. Vi vet at Bond-skurk Rami Malek var i Nittedal der actionscener ble spilt inn ved Langvann, men hemmelighetskremmeriet rundt Bond-filmatiseringer er vanntett og ingen vil bekrefte offisielt hvorvidt James Bond selv – Daniel Craig – kom til Norge. Traileren før 2020-premieren på filmen som har tittelen «No Time To Die» gir heller ikke noen svar. Dermed må vi gi alle rett, uansett svar.