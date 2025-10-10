Blått og rått fra en jævel på språk

Tungtvann-legenden og hip hop-nestor Jørgen Nordeng er aktuell med albumet «Kjærlighetsspråk». Denne gangen er det viser det handler om. Foto: Mode Steinkjer

Snakker vi om hamskifter i norsk musikk, er det få som matcher Jørgen Nordeng. Med albumet «Kjærlighetsspråk» har han gått helt bort fra reinspikka hip hop og polarpunk. I stedet har han laget et helt album med visesang og viserelatert rock. «Singer & Songwriter» som det fortsatt heter på norsk, men den betegnelsen er ikke helt dekkende for Nordeng som kompromissløst har valgt en ny måte å kanalisere sine personlige betraktninger på.

Når vi snakker om viser fra Nordeng, motorkjeften fra Tungtvann og de senere årene under navnet Joddski, er de ikke pyntet med blonder og border. «Æ en jævel på språk», er det første han ytrer på en plate som må kalles en av årets beste overraskelser. Akkurat tittellåten, som åpner albumet, kan gi et litt feil inntrykk av hva albumet egentlig er. Denne duetten i tospann med Torgeir Waldemar som også spiller dobro, og med Paal Fagerheims vakre akkordion, er nesten «Halden-nordicana» sett i forhold til de øvrige sangene, hvor råskapen i større grad kommer med blåsten nordfra.