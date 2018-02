Kultur

Filmen om Black Panther er den mest sette filmen med et hovedaklig afroamerikansk ensembele i USA. Ja, noensinne.

Den ligger etter prognosene an til å spille inn 230 millioner dollar , i USA, etter fire dager. Med det ligger «Black Panther», første svarte superheltfilm fra Marvel, også an til å bli tidenes mest populære film om en superhelt, og tidenes fjerde mest populære film noensinne.

– At filmen har blitt en så stor suksess på bare få dager forteller jo at det har vært en sterk lengsel etter heltefigurer med annen

hudfarge enn hvit i det amerikanske samfunnet. Den afroamerikanske befolkningen er ikke bortskjemt med filmer og TV-serier med mørkhudete superhelter i

hovedrollen. De siste 20 årene er det bare «Blade»-filmene som har slått an istort format, sier Dagsavisens TV-anmelder Reidar Spigseth.

Filmen har et hovedsaklig afroamerikansk ensemble med Chadwick Boseman i hovbedrollen. I en av de andre rollene finner vi Bambadjan Bamba, som kom til USA om ulovlig innvandrer som barn og går med det rett inn i debatten i USA,

Inntjening

På den amerikanske kinolisten er Star Wars-filmer populære og innehar de to første plassene på listen over inntjening på amerikanske kinoer etter fire dager.

«Star wars: The Force Awakens» ($288,076,417) ligger foran «Star Wars: The Last Jedi» ($241,565,957). På tredje ligger «Jurassic World» med $234,151,090.

Dermed ligger altså «Black Panther» an til å bli tidenes største superheltfilm med en slik åpningshelg. De mest populære superheltfilmene etter fire dager har til vært «Avengers: Age of Ultron» ($204,499,664) og «Captain America : Civil War» ($192,431,018).

– Nå har mangfoldstanken tydeligvis fått bedre fotfeste også i underholdningsbransjen –blant annet på Netflix som står bak «Luke Cage» og nye «Black Lightning».

Og flere mørkhudete superhelter er på vei At «Black Panther» har fått svært gode kritikker i hjemlandet – og i Europa – forteller at den er en godt laget, heftig superheltfilm på linje med de andre suksessene i Marvels filmserie – som

«Avengers-» og «Guardian of the Galaxy»-filmene, sier Spigseth.

Aksjoner

Disse enorme tallene til «Black Panther» kommer på tross av aksjoner på Rotten Tomatoes hvor flere har gått ut mot filmen ved å gi den slaktomtale.

Flere av disse aksjonene mistenkes å være rasistisk motivert.

Hos Rotten Tomatoes får konogjengere si sin mening om filmer og det er ifølge Rotten Tomatoes selv innført tiltak for å hindre rasistisk motovert drittslenging om filmen.

Det var sågar en egen hjemmeside hvor målet var å skape trøbbel for filmen: «Give Black Panther a Rotten Audience Score on Rotten Tomatoes» . Denne siden er nå slettet.

I Norge så 80.102 personer «Black Panther» åpningshelgen.