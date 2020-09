Deichman Bjørvika er som eneste norske nominert til prisen Trend Brand of the Year, i konkurranse med Det Kongelige Teater i Danmark og et konserthus i tyske Blaibach.

Dette er en av åtte priskategorier som inngår i European Cultural Brand Award-prisutdelingen, som er ment å verdsette innovativt, trendsettende og bærekraftig kulturarbeid.

Prisen deles i år ut for 15. gang, og 112 prosjekter og virksomheter fra 15 europeiske land har vært vurdert.

– Å bli finalist er en ære i seg selv. Ikke minst en anerkjennelse av arbeidet som er lagt ned av mange over flere år, for Deichman generelt og Deichman Bjørvika spesielt, sier biblioteksjef Knut Skansen i en uttalelse via Kulturbyen Oslo.

Det nye, norske stasbiblioteket er nominert for hvordan man har måttet ta i bruk moderne merkevarebygging når man gikk fra å være et offentlig bibliotek til en attraktiv, kulturell destinasjon, heter det i juryomtalen.

26. november blir vinneren offentliggjort på en prisgalla i tyske Potsdam.

